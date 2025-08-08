Essay Contest 2025

क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी, जारी की कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट - BJP BLOCK PRAMUKH CANDIDATE LIST

14 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी. 14 अगस्त को ही मतगणना होगी.

क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुनाव (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2025 at 7:13 PM IST

देहरादून: पंचायत प्रमुखों के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है. 12 जिलों मे 89 ब्लॉक प्रमुखों के पदो में 63 प्रत्याशियों के नाम की प्रथम सूची में शामिल किये गये हैं. प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर ये लिस्ट जारी की गई है. अन्य की नामों का ऐलान भी अंतिम शीघ्र कर दिया जाएगा.

बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा 12 जिलों मे 89 ब्लॉक प्रमुखों के पदो में 63 प्रत्याशियों के नाम की प्रथम सूची जारी की गई है. उन्होंने कहा 12 जिलों में बीजेपी जीत हासिल करेगी. उन्होंने कहा जल्द जिला पंचायत अध्यक्ष के नामों को लेकर भी ऐलान किया जाएगा.

बीजेपी की लिस्ट (फोटो सोर्स @BJP4UK)

बता दें उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत प्रदेश के 12 जिलों में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के पदों के लिए दो चरणों में मतदान की प्रक्रिया 24 और 28 जुलाई को संपन्न हुई थी. इसके साथ ही 31 जुलाई को मतगणना प्रक्रिया शुरू हुई थी. ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ ही क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों और कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों पर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी. इसके बाद 14 अगस्त को ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

बीजेपी की लिस्ट (फोटो सोर्स @BJP4UK)

पंचायत चुनाव में बीजेपी ने कुल 122 सीटें जीती हैं. वहीं कांग्रेस के 80 प्रत्याशी भी चुनाव जीते हैं. बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य के लिए 315 समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतारे थे. वहीं कांग्रेस के 198 अधिकृत समर्थित प्रत्याशी थे. इसके अलावा कांग्रेस ने 32 अन्य प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया था. अब बीजेपी कह रही है कि उन्होंने जिला पंचायत सदस्य की 122 नहीं, बल्कि 216 सीटें जीती हैं.कांग्रेस का भी यही कहना है कि उन्हें जिला पंचायत सदस्य की 80 नहीं, बल्कि 160 सीटें मिली हैं. कांग्रेस का मानना है कि कई ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं

