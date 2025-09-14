ETV Bharat / state

उत्तराखंड बीजेपी की नई टीम की घोषणा, पहली बार बनाई गई महिला महामंत्री

उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है. खास बात ये है कि इस बार महिला महामंत्री भी बनाईं गई हैं.

Uttarakhand BJP
उत्तराखंड बीजेपी (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 14, 2025

Updated : September 14, 2025 at 9:05 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर संगठन के विभिन्न मोर्चों और विभाग में 42 लोगों को दायित्व दिए गए हैं. जिसमें दीप्ति रावत, कुंदन परिहार और तरुण बंसल को महामंत्री बनाया गया है. जबकि, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर 8, प्रदेश मंत्री के पद पर 8 लोगों को नियुक्ति दी गई है.

वहीं, पुनीत मित्तल को प्रदेश कोषाध्यक्ष और मनवीर सिंह चौहान को तीसरी बार मीडिया प्रभारी बनाया गया है. रुचि भट्ट को महिला मोर्चा का अध्यक्ष और अन्य मोर्चा में भी नियुक्ति की गई है. माना जा रहा है कि यह टीम आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए बनाई गई है.

इन्हें सौंपी गई प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी: देहरादून महानगर के अनिल गोयल को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा नैनीताल के राजेंद्र सिंह बिष्ट, उधम सिंह नगर के श्रीपाल राणा, रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ विधानसभा की विधायक आशा नौटियाल, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से पूर्व विधायक यतीश्वरानंद, कोटद्वार के शैलेंद्र सिंह बिष्ट, रुड़की के राकेश गिरी और उत्तरकाशी के स्वराज विद्वान को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Deepti Rawat Bhardwaj
पहली महिला महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज (फोटो सोर्स- X@deeptirawatbjp)

इन्हें बनाया गया प्रदेश महामंत्री और प्रदेश मंत्री: इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल की दीप्ति रावत, बागेश्वर के कुंदन परिहार और नैनीताल के तरुण बंसल को प्रदेश महामंत्री का कार्यभार सौंपा गया है. जबकि, चमोली के सतीश लखेड़ा, देहरादून महानगर के आदित्य चौहान, टिहरी गढ़वाल से नलिन भट्ट, पिथौरागढ़ से दीपिका बोहरा, देहरादून महानगर से नेहा जोशी, काशीपुर से गुंजन सुखीजा, चंपावत ने निर्मल मेहरा और अल्मोड़ा को गौरव पांडे को प्रदेश मंत्री बनाया गया है.

Uttarakhand BJP New Team
प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों की सूची (फोटो सोर्स- BJP Uttarakhand)

इन्हें भी मिली जिम्मेदारी: वहीं, देहरादून महानगर से पुनीत मित्तल को प्रदेश कोषाध्यक्ष, नैनीताल से साकेत अग्रवाल को प्रदेश सह कोषाध्यक्ष, कोटद्वार के जगमोहन रावत को प्रदेश कार्यालय सचिव, नैनीताल के कौस्तुभानंद जोशी को प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजक, हरिद्वार के सचिन अग्रवाल को प्रदेश प्रकोष्ठ सह संयोजक, पिथौरागढ़ के सुरेश जोशी को प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और उत्तरकाशी को मनवीर चौहान को प्रदेश मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है.

Uttarakhand BJP New Team
बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की सूची (फोटो सोर्स- BJP Uttarakhand)

प्रदेश मीडिया सह संयोजक का जिम्मा विनय गोयल, राजेंद्र नेगी, प्रदीप जनौटी और विकास तिवारी को दिया गया है. वहीं प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक हिमांशु संगतानी को बनाया गया है. जबकि प्रदेश सोशल मीडिया सह संयोजक करूण दत्ता, गौरव सिंह, गंधार अग्रवाल और लाल सिंह कोरंगा को बनाया गया है. प्रदेश आईटी संयोजक प्रवीण लेखवार को बनाया गया है.

Uttarakhand BJP New Team
बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महा मंत्रियों और प्रदेश मंत्रियों की सूची (फोटो सोर्स- BJP Uttarakhand)

Last Updated : September 14, 2025

BJP NEW TEAM DECLARATION उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी बीजेपी महिला महामंत्री दीप्ति रावत DEHRADUN BJP STATE OFFICE BEARERS UTTARAKHAND BJP NEW TEAM

