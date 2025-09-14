ETV Bharat / state

उत्तराखंड बीजेपी की नई टीम की घोषणा, पहली बार बनाई गई महिला महामंत्री

उत्तराखंड बीजेपी ( फोटो- ETV Bharat )

Published : September 14, 2025

देहरादून: उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर संगठन के विभिन्न मोर्चों और विभाग में 42 लोगों को दायित्व दिए गए हैं. जिसमें दीप्ति रावत, कुंदन परिहार और तरुण बंसल को महामंत्री बनाया गया है. जबकि, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर 8, प्रदेश मंत्री के पद पर 8 लोगों को नियुक्ति दी गई है. वहीं, पुनीत मित्तल को प्रदेश कोषाध्यक्ष और मनवीर सिंह चौहान को तीसरी बार मीडिया प्रभारी बनाया गया है. रुचि भट्ट को महिला मोर्चा का अध्यक्ष और अन्य मोर्चा में भी नियुक्ति की गई है. माना जा रहा है कि यह टीम आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए बनाई गई है. इन्हें सौंपी गई प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी: देहरादून महानगर के अनिल गोयल को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा नैनीताल के राजेंद्र सिंह बिष्ट, उधम सिंह नगर के श्रीपाल राणा, रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ विधानसभा की विधायक आशा नौटियाल, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से पूर्व विधायक यतीश्वरानंद, कोटद्वार के शैलेंद्र सिंह बिष्ट, रुड़की के राकेश गिरी और उत्तरकाशी के स्वराज विद्वान को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पहली महिला महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज (फोटो सोर्स- X@deeptirawatbjp)

Last Updated : September 14, 2025 at 9:05 PM IST