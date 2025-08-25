ETV Bharat / state

उत्तराखंड बीजेपी में होने जा रहे बड़े बदलाव! जल्द होगी कार्यकारणी की घोषणा, फाइनल हुई लिस्ट

कार्यकारिणी में अध्यक्ष के अलावा 6 उपाध्यक्ष और 6 प्रदेश मंत्री और महामंत्री पद पर प्रदेश संगठन महामंत्री सहित कुल 4 महामंत्री बनाए जाते हैं.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 25, 2025 at 7:03 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 7:28 PM IST

देहरादून: आने वाले कुछ दिन उत्तराखंड बीजेपी के लिए बड़े खास होने जा रहे हैं. आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड में भाजपा संगठन अपनी नई टीम की घोषणा करने जा रहा है. प्रदेश कार्यकारिणी की टीम को लेकर फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी है. जिसकी महज घोषणा होना बाकी है.

उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक गतिविधियां तेजी से सुर्खियां बटोर रही है. राजनीतिक उठापटक की चर्चाओं के बीच बात निकलकर सामने आ रही है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा करने जा रही है. इसी सप्ताह यह घोषणा की जाएगी. संगठन की नई टीम की घोषणा के बाद सरकार के स्तर पर भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है.

बता दें बीते दो दिन पहले उत्तराखंड भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई थी. जिसमें सभी वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया. बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुई इस हाई लेवल बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा इसमें चर्चा का केंद्र रही.

उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया पार्टी इसी सप्ताह आने वाले तीन-चार दिनों में अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करने जा रही है. उन्होंने बताया दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश संगठन की नई टीम को लेकर सभी चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं. प्रदेश कार्यकारिणी की टीम को लेकर फाइनल लिस्ट भी बन चुकी है. इसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव जरूर हो सकते हैं. ओवरऑल पूरी टीम किस तरह की होगी इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है. अब बस इसके घोषणा मात्र करने की देरी है. उन्होंने बताया प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कल देर रात ही दिल्ली से लौटे हैं. अब प्रदेश की नई टीम के साथ पार्टी पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी.

बता दें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के ढांचे में सबसे ऊपर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महेंद्र भट्ट को पहले ही चुना जा चुका है. वहीं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा 6 प्रदेश उपाध्यक्ष और 6 प्रदेश मंत्री और महामंत्री पद पर प्रदेश संगठन महामंत्री सहित कुल 4 महामंत्री बनाए जाते हैं. संगठन महामंत्री का पद और उसका कार्यकाल संघ पृष्ठभूमि से तय होता है. बताया जा रहा है कि इस बार दो पुरुषों के साथ एक महिला महामंत्री भी देखने को मिल सकती है. इसके अलावा कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी, ओर प्रदेश मीडिया प्रभारी के साथ मोर्चों के पदाधिकारियों को मिलाकर प्रदेश की टीम काम करती है.

पार्टी के मोर्चे की बात की जाए तो 7 अलग-अलग मोर्चों के अध्यक्ष, जिसमें युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा ओर ST मोर्चा शामिल है. इस तरह से सभी प्रदेश पदाधिकारी को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में 30 के करीब पदाधिकारी होते हैं. वहीं प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की बात करें तो पूरे प्रदेश में मिलाकर इनकी संख्या 100 के करीब होती है.

TAGGED:

उत्तराखंड बीजेपी उत्तराखंड बीजेपी कार्यकारिणी बीजेपी कार्यकारिणी टीम की घोषणा

