उत्तराखंड भाजपा ने 19 में से 16 जिलों में की पदाधिकारियों की घोषणा, यहां देखें लिस्ट
मोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की लिस्ट को रोका गया है. इनकी घोषणा बाद में की जाएगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 7, 2025 at 9:22 AM IST|
Updated : September 7, 2025 at 10:39 AM IST
देहरादून: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड भाजपा ने अपने संगठनात्मक जिलों में पदाधिकारी की घोषणा कर दी है. इसमें अभी तीन जिलों की लिस्ट रोकी गई है.
उत्तराखंड में राजनीतिक चर्चाओं के बीच आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक जिलों में पदाधिकारी की घोषणा कर दी है. भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में 19 संगठनात्मक जिले हैं जिसमें से 16 जिलों में बीजेपी ने अपने पदाधिकारी की घोषणा कर दी है. तीन जिले चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की लिस्ट को रोका गया है. यहां पर अभी जिला स्तरीय पदाधिकारी की घोषणा नहीं हुई है.
बता दें लंबे समय से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है. इससे पहले पार्टी हाईकमान द्वारा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है. उसके बाद से लगातार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला स्तरीय पदाधिकारी की घोषणा का इंतजार किया जा रहा था.
उत्तराखंड में भाजपा के 19 संगठनात्मक जिले हैं. जिसमें पदाधिकारी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है. 19 में से अभी केवल 16 जिलों में पदाधिकारी की घोषणा की गई है. तीन जिले चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में जिला स्तरीय पदाधिकारी की सूची अभी जारी नहीं की गई है.
उत्तराखंड में बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा पंचायत चुनाव से पहले कर दी थी. प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी हाई कमान ने महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी. इसके बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव थे. लिहाजा पंचायत चुनाव बीजेपी की पुरानी टीम के दम पर लड़ा गया. यह कहा गया कि पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश में भाजपा अपने नए सिरे से पदाधिकारी की नियुक्ति करेगी. जिलों के साथ-साथ प्रदेश स्तर के पदाधिकारी की घोषणा की जाएगी.
पंचायत चुनाव के परिणाम में भाजपा के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं रहे. हालांकि, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता और जोड़-तोड़ के दम पर पंचायत चुनाव के ज्यादातर बोर्ड अपने पक्ष में किया, लेकिन इस दौरान बीजेपी को कई सारे मामलों में विरोध का सामना करना पड़ा. इस बीच प्रदेश में नई कार्यकारिणी की घोषणा का मामला लटकता रहा. अभी भी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर इंतजार है.
