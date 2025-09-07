ETV Bharat / state

उत्तराखंड भाजपा ने 19 में से 16 जिलों में की पदाधिकारियों की घोषणा, यहां देखें लिस्ट

उत्तराखंड भाजपा ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 7, 2025 at 9:22 AM IST | Updated : September 7, 2025 at 10:39 AM IST 3 Min Read

देहरादून: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड भाजपा ने अपने संगठनात्मक जिलों में पदाधिकारी की घोषणा कर दी है. इसमें अभी तीन जिलों की लिस्ट रोकी गई है. उत्तराखंड में राजनीतिक चर्चाओं के बीच आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक जिलों में पदाधिकारी की घोषणा कर दी है. भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में 19 संगठनात्मक जिले हैं जिसमें से 16 जिलों में बीजेपी ने अपने पदाधिकारी की घोषणा कर दी है. तीन जिले चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की लिस्ट को रोका गया है. यहां पर अभी जिला स्तरीय पदाधिकारी की घोषणा नहीं हुई है. उत्तराखंड भाजपा की लिस्ट (सोर्स: Uttarakhand BJP) बता दें लंबे समय से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है. इससे पहले पार्टी हाईकमान द्वारा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है. उसके बाद से लगातार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला स्तरीय पदाधिकारी की घोषणा का इंतजार किया जा रहा था. उत्तराखंड भाजपा की लिस्ट (सोर्स: Uttarakhand BJP)

