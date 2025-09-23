ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक मामले में सीएम धामी से मिला बेरोजगार संघ, वार्ता में नहीं बनी बात

पेपर लीक को लेकर युवाओं का प्रदर्शन जारी ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार युवाओं का आंदोलन जारी है. उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों युवा परेड ग्राउंड के पास स्थित सड़क के किनारे कल से धरने पर बैठे हुए हैं. आज बेरोजगार संघ के डेलिगेशन ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. इसके बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया है. सीएम धामी के सामने बेरोजगार संघ ने रखी ये मांगें: उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि आज बेरोजगार संघ के डेलिगेशन ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मिलकर युवाओं की तमाम मांगों को उनके समक्ष रखा. डेलिगेशन में प्रमुख रूप से पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने और परीक्षा को तत्काल निरस्त कर दोबारे से करवाने की मांग रखी गई. इसके अलावा जिस महिला पर जोर जबरदस्ती मुकदमा दर्ज किया है, उस मुकदमे को वापस लिए जाने की भी मांग रखी गई है. सीएम धामी से मिला बेरोजगार संघ (वीडियो- ETV Bharat) बॉबी पंवार ने कहा कि सीएम धामी से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बरते जाने का भी आग्रह किया गया है. इसको लेकर युवाओं ने कुछ मांगों के लिए दिन का समय और कुछ मांगों के लिए रात तक का समय दिया था, लेकिन उनकी मांगों की दिशा में कोई बात बनती भी दिखाई नहीं दे रही है. इसलिए उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया है. बॉबी पवार ने कहा कि जब तक इन मांगों का निस्तारण नहीं होता है, तब तक बेरोजगार युवा सड़क पर इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे.

