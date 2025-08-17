ETV Bharat / state

19 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र, जानिये कैसी हैं तैयारियां - UTTARAKHAND MONSOON SESSION

विधानसभा सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दे दी गई है. सीएम धामी, विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं.

विधानसभा का मानसून सत्र (ETV BHARAT)
Published : August 17, 2025 at 5:08 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में होगा आहूत होगा. इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं. इसी क्रम में बीते रोज सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से मुलाकात की. इस मुलाकात में सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष से विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की तैयारी को लेकर चर्चा की.

19 अगस्त से होने वाले मॉनसून सत्र को देखते हुए धामी सरकार ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को बड़ी जिम्मेदारी है. कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से ही संसदीय कार्य मंत्री का पद खाली चल रहा था.

मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा के वर्ष 2025 के द्वितीय सत्र की शुरुआत 19 अगस्त (मंगलवार) से होने जा रही है. इस सत्र में मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों से प्राप्त होने वाले सभी विधायी एवं संसदीय प्रश्नों के उत्तर देने तथा आवश्यक कार्यों के लिए मंत्री सुबोध उनियाल को प्राधिकृत किया गया है.

विधानसभा से मिली जानकारी के अनुसार अब तक विधानसभा में सदन के सदस्यों यानी प्रदेश भर के विधायकों द्वारा तकरीबन 545 सवाल विधानसभा को भेजे जा चुके हैं. वही हाल ही में उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण प्राकृतिक आपदा प्रदेश में इस वक्त बड़ा विषय है. राजनीतिक जानकारी बताते हैं कि इस बार भराड़ीसैंण में होने जा रहा विधानसभा का मानसून सत्र सरकार के लिए कई बड़े सवाल लेकर आएगा, जिसमें आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और पुनर्स्थापना एक बड़ा विषय रहेगा.

