ETV Bharat / state

यूपी के इन जिलों में आंधी-पानी और बिजली गिरने का अलर्ट; वाराणसी में बारिश ने 136 साल का रिकॉर्ड तोड़ा

यूपी में आंधी-बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 5, 2025 at 9:11 AM IST | Updated : October 5, 2025 at 9:54 AM IST 5 Min Read

लखनऊ: यूपी के 23 जिलों में रविवार को बारिश होने, बिजली गिरने और आंधी चलने का अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश के साथ बिजली गिरने का अनुमान लगाया गया है. इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति/घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी. मौसम विभाग ने बताया कि 7 अक्टूबर से प्रदेश का मौसम साफ होगा. पिछले 24 घंटे की बारिश ने वाराणसी में 136 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. BHU मौसम विभाग स्टेशन के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान वाराणसी में 187 मिलीमीटर बारिश हुई. स्टेशन रिकॉर्ड में 1889 से लेकर अब तक अक्टूबर महीने के किसी एक दिन में यह सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड है. इतना ही इस बार की बारिश ने 09 अक्टूबर 1900 को हुई 138.9 मिलीमीटर बारिश के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. जानें कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम. (Video Credit: ETV Bharat) पश्चिमी यूपी में भारी बारिश, ओले भी गिरेंगे: मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी झारखंड, दक्षिणी बिहार, दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ में साथ ही पश्चिमी यूपी में भारी बारिश हो सकती है. साथ ही ओला पड़ने की भी संभावना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं. साथ ही 6 अक्टूबर को कहीं-कहीं ओलावृष्टि के साथ भारी वर्षा की संभावना है. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि रविवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होगी. साथ ही बिजली गिरने और तेज हवाएं भी चलेंगी. उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों मूसलाधार बारिश हुई. धीरे-धीर अब इसका असर कम होता जाएगा और 7 अगस्त से प्रदेश में खिली धूप देखने को मिल सकती है. पिछले 24 घंटे का मौसम: मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के सभी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है. वहीं, पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. पूर्वी यूपी में तो कई जगहों पर तेज हवाएं चलीं और बादल गरजते रहे. दिन में ज्यादातर जगहों पर बादल घिरे रहे और धूप नहीं निकली. हालांकि रविवार सुबह से पूर्वी यूपी का भी मौसम साफ है. रिकॉर्ड बारिश दर्ज: पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 3.1 मिमी की जगह 23.01 मिमी रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 645% अधिक है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 1.5 मिमी की जगह 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 30% कम है. 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक अनुमान बारिश 6.4 मिलीमीटर की जगह 28.6 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 346% अधिक है. यूपी का मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat)

बारिश के टॉप 5 जिले बलिया 80.6 मिलीमीटर चंदौली 127.5 मिलीमीटर गाजीपुर 70.9 मिलीमीटर मिर्जापुर 94.8 मिलीमीटर वाराणसी 121.8 मिलीमीटर तेज हवाएं चलने की संभावना: यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है. इन जिलों में बिजली गिरने और बादल गरजने की भी संभावना है. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि राजधानी लखनऊ में शनिवार को सुबह के समय बादल छाए रहे. 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलीं. कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई. बादल छाए रहने, हल्की बारिश होने और हवाओं से मौसम सुहावना बना रहा. दोपहर बाद मौसम पूरी तरह से साफ हो गया और तेज धूप खिली. राजधानी का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी. वहीं, कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे. दिन का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मिर्जापुर में बारिश का हाल. (Photo Credit: ETV Bharat) मिर्जापुर में बांध का पानी छोड़ा: दो दिन हुई लगातार बारिश की वजह से कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं. अहरौरा डैम के पहले 8 गेट खोले गए थे और 2600 क्यूसेक पानी 3 घंटे में निकला गया. इसके बाद 4 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया. इस समय दो गेट खोलकर 1440 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. वहीं, डोंगिया डैम से 300 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. जरगो बांध के दो गेट खोले गए थे, जिन्हें लेवल मेंटेन होने पर बंद कर दिया गया. सिरसी बांध के अवर अभियंता अरविंद चौहान ने बताया कि बारिश की वजह से गेट खोले गए और पानी निकलने पर बंद कर दिए गए हैं. अहरौरा, डोंगिया, जरगो डैम के अधिशासी अभियंता सिंचाई हरिशंकर प्रसाद ने बताया कि अधिक पानी आने की वजह से डैम के गेट खोलकर पानी बहाया गया. फसल को नुकसान: भारी बारिश के बाद खेतों में अभी पानी लगा हुआ है. इसकी वजह से सैकड़ों बीघा धान की फसल नुकसान हो रही है. दो दिन लगातार बारिश हुई. सदर तहसील में 110 एमएम, चुनार तहसील में 140 एमएम, लालगंज तहसील में 102 एमएम और मड़िहान तहसील में 34 एमएम की बारिश हुई. यह भी पढ़ें: आगरा में 'जाणता राजा' का भव्य मंचन; पूर्व राष्ट्रपति ने की तारीफ, 200 करोड़ से बनेगा डिजिटल म्यूजियम

Last Updated : October 5, 2025 at 9:54 AM IST