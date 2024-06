ETV Bharat / state

यूपी में करवट लेने वाला है मौसम; बस दो दिनों और गर्मी, फिर मानसूनी बारिश में खूब नहाइए - When Monsoon Come in UP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Jun 19, 2024, 12:22 PM IST

यूपी में बारिश का फाइल फोटो. ( फोटो क्रेडिट; Etv Bharat Archive )

कानपुर: उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है. बुधवार से बस दो दिन और गर्मी को झेलना होगा. क्योंकि गुरुवार से मौसम करवट लेने जा रहा है. इस दिन से पूर्वी हवाएं उत्तर प्रदेश में दस्तक दे देंगी, जिससे कई जिलों में बूंदाबांदी होगी, जबकि प्री-मानसून की बारिश 22 जून को होगी और 23 से 25 जून के बीच मानसून पूरे उत्तर प्रदेश में दस्तक दे देगा. फिर क्या, सभी को जमकर बारिश में नहाने का और खुद को तरोताजा रखने का मौका मिल जाएगा. मानसून के सक्रिय होते ही झमाझम बारिश होगी और गर्मी छूमंतर हो जाएगी. दरअसल, उत्तर प्रदेश के लोग 25 मार्च से ही गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं. ऐसे में जिन्हें लंबे समय से मानसून का इंतजार था, उनका यह इंतजार खत्म होने वाला है. हालांकि सीएसए विवि के मौसम वैज्ञानिक डॉ.एसएन सुनील पांडेय ने कहा फिलहाल गुरुवार तक उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी है. इसके अलावा वार्म नाइट का भी अलर्ट है. अभी दो दिन गर्मी रहेगी. इन दो दिन में तापमान भी बढ़ेगा. मगर उम्मीद है गुरुवार से ही लोगों को राहत मिलेगी. यहां रहेगी वॉर्म नाइट और हीट वेव: लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, झांसी, आगरा, गोरखपुर, बलिया चुर्क, बहराइच, फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, अयोध्या, मथुरा, फुरसतगंज, गाजीपुर, फतेहगढ़ और बस्ती में अगले तीन दिनों तक हीट वेव का कहर जारी रहेगा. अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है. इन जिलों में वॉर्म नाइट और हीटवेव का कहर बना रहेगा. इन जिलों का बढ़ेगा तापमान: वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, आगरा और बुंदेलखंड समेत पूरे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जिले गर्म रहेंगे. यहां का अधिकतम तापमान भी 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है. यहां का न्यूनतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रह सकता है. इन जिलों में भी गर्मी का अलर्ट: उरई, हमीरपुर, बरेली, शाहजहांपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और इटावा, आजमगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर, बाराबंकी, कन्नौज और हरदोई में बुधवार को तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है. यहां का न्यूनतम तापमान भी 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. बुधवार से इन जिलों में तापमान चढ़ेगा. ये भी पढ़ेंः यूपी के 37 जिलों में बारिश का अलर्ट; रात की गर्मी ने तोड़ा 54 साल का रिकॉर्ड, तापमान 33 से ज्यादा