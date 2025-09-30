ETV Bharat / state

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में दिखी उत्तर प्रदेश पर्यटन की धमक, स्मार्ट पुलिसिंग से जीरो इंसिडेंट इवेंट बना UPITS

उत्तर प्रदेश पर्यटन के स्टॉल ने लोगों को काशी, अयोध्या और बुद्ध सर्किट की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया. स्टॉल में वाराणसी के घाटों की झलक, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या राम मंदिर और बुद्ध सर्किट को भव्य रूप से प्रदर्शित किया गया. स्टॉल के पिलर पर ललिता देवी मंदिर को उकेरा गया, जबकि प्रवेश द्वार को काशी की गंगा आरती से प्रेरित डिजाइन किया गया. आगंतुकों के लिए वीआर अनुभव की व्यवस्था की गई, जिससे ऐसा आभास हुआ मानो वे गंगा की लहरों पर नाव में सवार होकर ऐतिहासिक नगरी वाराणसी की यात्रा कर रहे हों.

मनपसंद पर्यटन स्थल और तकनीक का संगम : यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में सेमिनार, पैनल डिस्कशन, पुरस्कार समारोह, बीटूबी मीटिंग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मंच को नवाचार और परंपरा का संगम बना दिया. वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) तकनीक ने बच्चों और युवाओं को खूब लुभाया. यूपी पर्यटन के स्टॉल पर एआर फोटो बूथ पर प्रदेश के अपनी पसंद के मंदिर या पर्यटन स्थल चुनकर उसके साथ डिजिटल फोटो खिंचवाया. एआर फोटो बूथ पर सेल्फी लेने वालों की भीड़ लगी रही.

पर्यटन मंत्री ने बताया कि UPITS के हॉल नंबर-7 में स्थित स्टॉल नंबर-12 दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा. स्टॉल पर आने वाले लोगों को ऐसा अनुभव मिला मानो वे किसी प्रदर्शनी में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर पहुंच गए हों. स्टॉल के जरिए न केवल उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया गया, बल्कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ओडीओपी) को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया.

लखनऊ : ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) 2025 का आयोजन 25 से 29 सितंबर तक किया गया. व्यापार मेले में 'उल्लेखनीय योगदान और प्रतिबद्धता' के लिए पर्यटन विभाग को सम्मानित किया गया. आयोजन में प्रदेश सरकार की बिज़नेस-फ्रेंडली नीतियों, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 और विकसित यूपी@2047 की स्पष्ट झलक देखने को मिली. व्यापार मेले के समापन तक करीब 5.15 लाख लोग आयोजन का हिस्सा बने. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि UPITS ने प्रदेश में पर्यटन संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं.

यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा : उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के स्टॉल पर स्टोरीटेलिंग ने लोगों को विशेष रूप से आकर्षित किया. किस्सों-कहानियों के माध्यम से पर्यटकों ने प्रदेश के विविध पर्यटन स्थलों की जानकारी पाई. कार्यक्रम में प्रस्तुत कहानियों ने लोगों को यह संदेश दिया कि 'यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा'. खासतौर पर युवाओं ने इस पहल को सराहा और उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों के बारे में गहरी रुचि दिखाई. स्टोरीटेलिंग जैसे नवाचारपूर्ण प्रयोग से युवाओं और पर्यटकों में राज्य की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को जानने की उत्सुकता बढ़ी.

स्मार्ट पुलिसिंग से जीरो इंसिडेंट इवेंट बना UPITS : वहीं ट्रेड शो को सफल, सुरक्षित और भव्य बनाने में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे. आयोजन के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने में यूपी पुलिस की स्मार्ट पुलिसिंग की व्यवस्था ने एक नई मिसाल कायम की. 24 घंटे कंट्रोल कमांड सेंटर से पूरे वेन्यू की मॉनिटरिंग की गई. ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और अन्य माध्यमों से आयोजन को जीरो इंसिडेंट इवेंट बनाने में सफलता प्राप्त की गई.

एडिशनल पुलिस कमिश्नर ग्रेटर नोएडा राजीव नारायण मिश्र ने आयोजन के दौरान सुरक्षा के लिए किए गए व्यापक इंतजामों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आयोजन स्थल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए, पुलिस विभाग ने सुरक्षा के लिए सात डीसीपी (डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस), 14 एडीसीपी (एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस), 38 एसीपी (असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस), 80 इंस्पेक्टर, 300 सब इंस्पेक्टर, 40 महिला सब इंस्पेक्टर, 1400 कांस्टेबलों को तैनात किया. इसके साथ ही, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, 150 महिला कांस्टेबल भी तैनात की गई थीं. सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए, सात कंपनियां पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी) और एक कंपनी आरएएफ (रैपिड एक्शन फोर्स) को भी तैनात किया गया था.

ट्रैफिक रहा चुस्त दुरुस्त : यूपी पुलिस के इस बड़े प्रयास में ट्रैफिक प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा गया था. ट्रैफिक जाम और भीड़-भाड़ से बचने के लिए, 10 ट्रैफिक इंस्पेक्टर, 20 टीएसआई (ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर), 450 ट्रैफिक कांस्टेबल और तीन एसीपी ट्रैफिक को नियुक्त किया गया. इन सभी कर्मचारियों ने सुनिश्चित किया कि ट्रैफिक सुचारु रूप से चले और यात्री बिना किसी परेशानी के इवेंट स्थल तक पहुंच सकें.

9 जोन और 20 सेक्टर्स में बांटा गया आयोजन स्थल : आयोजन स्थल और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए शहर को नौ जोन और बीस सेक्टरों में बांट दिया गया था. इसके अलावा, एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया था, जो पूरे समय 24 घंटे एक्टिव था और सुरक्षा के सभी पहलुओं की निगरानी करता था. इस कंट्रोल रूम में 550 सीसीटीवी कैमरों द्वारा पूरे क्षेत्र की पल-पल की निगरानी की जाती थी, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

एंटी ड्रोन भी किया गया तैनात : इसके अलावा, सुरक्षा के और भी कड़े उपाय किए गए थे. ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, ताकि आसमान से भी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके. यह आधुनिक तकनीकी उपाय इस बात का प्रमाण हैं कि यूपी पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग को पूरी तरह से अपनाया और इस इवेंट को एक सुरक्षित और व्यवस्थित अनुभव बनाने में अहम भूमिका निभाई.

