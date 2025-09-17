ETV Bharat / state

UPPSC ने जारी किया RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम, 4.50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हुए थे शामिल

27 जुलाई को संपन्न कराई गई थी परीक्षा, आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड.

RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी.
RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 11:31 AM IST

Updated : September 17, 2025 at 12:15 PM IST

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आज बुधवार को जारी कर दिया गया है. 27 जुलाई 2025 में आयोजित परीक्षा में कुल-1076004 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें 454589 परीक्षा में सम्मिलित हुए. प्रश्नगत परीक्षा में पदों की कुल संख्या 419 है.

RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी.
RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी. (Photo Credit; UPPSC)

प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर समीक्षा अधिकारी के कुल 338 पदों के लिए 6093, सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 79 पदों के लिए 1386 एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 02 पदों के लिए 30 अभ्यर्थियों को आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया है. परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर जारी किया गया है.

परीक्षा में अपनाई गई थी‘जीरो टॉलरेंस’ नीति : पिछली आरओ-एआरओ परीक्षा में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के चलते भारी विवाद हुआ था. परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी. इस बार प्रशासन और शासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अब किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस भर्ती जैसी सख्ती के साथ लागू किया गया.

बता दें कि, 27 जुलाई को सभी 75 जिलों में परीक्षा आयोजित की गई. सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक एक पाली में आयोजित होने वाली परीक्षा में 10.76 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए. इसके लिए सभी जिलों में 2,382 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. हर जिले में जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया था. परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए एसटीएफ, खुफिया एजेंसियों और पुलिस विभाग को विशेष जिम्मेदारी दी गई. परीक्षा से पहले संवेदनशील केंद्रों की विशेष निगरानी के लिए एसटीएफ को निर्देशित किया गया था.

पेपर लीक के कारण निरस्त हुई थी परीक्षाः आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा-2023 11 फरवरी 2024 को आयोजित होनी थी. पेपर लीक होने के कारण यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी. यूपी सरकार ने इसके बाद नकल में पकड़े जाने और नकल कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 को लागू किया है.

