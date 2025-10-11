ETV Bharat / state

PCS प्रारंभिक परीक्षा कल, 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर होगी, सोशल मीडिया पर सख्त नजर

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने रविवार 12 अक्टूबर को होने वाली पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ 2025 की प्रारंभिक परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है. आयोग ने अफवाहों, भ्रामक सूचनाओं और पेपर लीक जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नोडल अधिकारी और सहायक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है. ये अधिकारी फेसबुक, एक्स (ट्विटर), टेलीग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर निगरानी रख रहे हैं. ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की तैयारी है.





लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर कई प्रकार की अफवाहें या फर्जी कंटेंट फैलाने की कोशिश की जाती है. इस बार आयोग ने ऐसे किसी भी प्रयास पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है. साइबर टीम चौबीस घंटे सक्रिय रहेगी और संदिग्ध पोस्ट या मैसेज मिलने पर संबंधित थाने और साइबर पुलिस को रिपोर्ट भेजी जाएगी.









75 जिलों के 1435 केंद्रों पर कल होगी परीक्षा

इस बार पीसीएस प्री परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 1435 केंद्रों पर आयोजित होगी. करीब 6.26 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे. आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासन को परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. परीक्षा सकुशल संपन्न कराने को लेकर कई चरणों की ट्रेनिंग आयोजित की जा चुकी है. हर जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अफसरों को इसकी कड़ी निगरानी करने को भी कहा गया है.



सीसीटीवी और बायोमीट्रिक से होगी निगरानी

हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. प्रवेश द्वार पर तीन पुरुष और दो महिला कांस्टेबल अभ्यर्थियों की दो-स्तरीय तलाशी लेंगे. निजी एजेंसी की मदद से बायोमीट्रिक और आइरिस स्कैनिंग की जाएगी. किसी भी तरह की गड़बड़ी पर एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई तय है.



बैग और मोबाइल रखने की नि:शुल्क व्यवस्था

आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के बैग, मोबाइल और किताबें रखने के लिए नि:शुल्क व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. सामग्री वॉचमैन की निगरानी में रखी जाएगी और अभ्यर्थियों को टोकन दिए जाएंगे.



