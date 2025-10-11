PCS प्रारंभिक परीक्षा कल, 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर होगी, सोशल मीडिया पर सख्त नजर
6.26 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोशल मीडिया की निगरानी शुरू की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 10:41 AM IST|
Updated : October 11, 2025 at 11:35 AM IST
प्रयागराजः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने रविवार 12 अक्टूबर को होने वाली पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ 2025 की प्रारंभिक परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है. आयोग ने अफवाहों, भ्रामक सूचनाओं और पेपर लीक जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नोडल अधिकारी और सहायक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है. ये अधिकारी फेसबुक, एक्स (ट्विटर), टेलीग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर निगरानी रख रहे हैं. ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की तैयारी है.
लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर कई प्रकार की अफवाहें या फर्जी कंटेंट फैलाने की कोशिश की जाती है. इस बार आयोग ने ऐसे किसी भी प्रयास पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है. साइबर टीम चौबीस घंटे सक्रिय रहेगी और संदिग्ध पोस्ट या मैसेज मिलने पर संबंधित थाने और साइबर पुलिस को रिपोर्ट भेजी जाएगी.
75 जिलों के 1435 केंद्रों पर कल होगी परीक्षा
इस बार पीसीएस प्री परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 1435 केंद्रों पर आयोजित होगी. करीब 6.26 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे. आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासन को परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. परीक्षा सकुशल संपन्न कराने को लेकर कई चरणों की ट्रेनिंग आयोजित की जा चुकी है. हर जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अफसरों को इसकी कड़ी निगरानी करने को भी कहा गया है.
सीसीटीवी और बायोमीट्रिक से होगी निगरानी
हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. प्रवेश द्वार पर तीन पुरुष और दो महिला कांस्टेबल अभ्यर्थियों की दो-स्तरीय तलाशी लेंगे. निजी एजेंसी की मदद से बायोमीट्रिक और आइरिस स्कैनिंग की जाएगी. किसी भी तरह की गड़बड़ी पर एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई तय है.
बैग और मोबाइल रखने की नि:शुल्क व्यवस्था
आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के बैग, मोबाइल और किताबें रखने के लिए नि:शुल्क व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. सामग्री वॉचमैन की निगरानी में रखी जाएगी और अभ्यर्थियों को टोकन दिए जाएंगे.
परीक्षा से जुड़ी खास बातें
- पाली (सामान्य अध्ययन – पेपर 1): सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक.
- दूसरी पाली (सामान्य अध्ययन – पेपर 2 / सीसैट): दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक.
- प्रवेश पत्र पर छपा फोटो और पहचान पत्र का फोटो स्पष्ट और मेल खाता होना चाहिए.
- प्रवेश पत्र के साथ मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) साथ लाना अनिवार्य है.
- परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक घंटा पहले पहुंचें, गेट परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद हो जाएंगे.
मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, घड़ी, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, ईयरफोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं है.
- परीक्षा केंद्र में केवल ब्लैक बॉल प्वाइंट पेन लेकर जाना होगा, ओएमआर शीट पर केवल ब्लैक बॉल प्वाइंट पेन से निशान लगाएं.
