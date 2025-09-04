ETV Bharat / state

UPPSC ने निकाली असिस्टेंट प्रोफेसर के 1471 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन, जानिए योग्यता-शर्तें - UPPSC RECRUITMENT

इनमें 777 पुरुष और 694 पद महिला अभ्यर्थियों के, आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर.

UPPSC ने निकाली असिस्टेंट प्रोफेसर के 1471 पदों पर भर्ती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 11:36 AM IST

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1471 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है. इनमें 777 पुरुष और 694 पद महिला अभ्यर्थियों के हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया गुरुवार यानी आज से शुरू हो गई.

इस बार चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. अब लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा. आवेदन करने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. ओटीआर नंबर से ही आवेदन किया जा सकेगा. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से जारी विज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान चयन प्रक्रिया के लिए सरकारी इंटर कॉलेजों में कुल 1471 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं.

विषयवार और वर्गवार पदों का विस्तृत विवरण : इसमें पुरुष शाखा के लिए 777 और महिला शाखा के लिए 694 पद निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा विशेष माध्यमिक विद्यालयों में 45 पद तथा उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय (प्रशिक्षक वर्ग) में 2 पद भरे जाएंगे. विषयवार और वर्गवार पदों का विस्तृत विवरण विज्ञापन में उपलब्ध है. आयोग का कहना है कि परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार इन पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है.

वेबसाइट पर विज्ञापन: भर्ती का विस्तृत विज्ञापन चार सितंबर से वेबसाइट uppsc.nic.in पर उपलब्ध करा दिया गया है. इसमें आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने के नियम, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप, आरक्षण और आयु में छूट से जुड़ी विस्तृत जानकारी है. आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार, अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के बाद अर्ह होने पर ही आवेदन करें, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे.

अंतिम तिथि 6 अक्टूबर: ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने और आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि छह अक्टूबर 2025 तय की गई है. वहीं, आवेदन में सुधार या संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2025 होगी. आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन से पूर्व वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) नंबर प्राप्त करने की सलाह दी है. बिना ओटीआर के आवेदन मान्य नहीं होंगे.
चयन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों की आयु एक जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए. यानी उम्मीदवार का जन्म दो जुलाई 1985 से पहले और एक जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए. दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.

अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में केवल इंटरव्यू के अंकों के आधार पर ही चयन होता था. इंटरव्यू से पहले स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होती थी. आयोग ने इस बार प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बदलाव करते हुए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के अंकों पर मेरिट बनाने का निर्णय लिया है.

ऑनलाइन आवेदन के बाद जमा करना होगा ये परीक्षा शुल्क: सामान्य व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 100 रुपये परीक्षा शुल्क और 25 रुपये ऑनलाइन प्रसंस्करण शुल्क जमा करने होंगे. यानी 125 रुपये. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 40 रुपये परीक्षा शुल्क और 25 रुपये ऑनलाइन प्रसंस्करण शुल्क सहित कुल 65 रुपये तय किए गए हैं. दिव्यांगजन को केवल 25 रुपये ऑनलाइन प्रसंस्करण शुल्क देना होगा. उनके लिए परीक्षा शुल्क शून्य रखा गया है. भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 40 रुपये परीक्षा शुल्क और 25 रुपये ऑनलाइन प्रसंस्करण शुल्क सहित कुल 65 रुपये निर्धारित किया गया है. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (पुरुष/महिला), कुशल खिलाड़ियों को अपनी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देना होगा.

