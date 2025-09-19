ETV Bharat / state

यूपी लोक सेवा आयोग ने इस प्रतियोगी परीक्षा के जारी किए प्रवेश पत्र, ऐसे करें डाउनलोड

प्रयागराजः यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं. यह परीक्षा इस माह के अंत में होनी है. इस प्रतियोगी परीक्षा के जरिए 609 पदों के लिए भर्ती की जाएगी. चलिए आगे जानते हैं इस परीक्षा के बारे में.

कौन सी परीक्षा हैः यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के 609 पदों के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं. यह प्रवेश पत्र विभाग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in के जरिए अपलोड किए जा सकते हैं.



कब होनी है यह परीक्षाः आयोग की ओर से इस मुख्य परीक्षा का आयोजन 28 और 29 सितंबर को प्रयागराज व लखनऊ में किया जा रहा है. इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है.



प्रारंभिक परीक्षा कब हुई थीः बता दें कि 20 अप्रैल को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य व विशेष चयन प्रारंभिक परीक्षा-2024 के लिए कुल 78,798 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इस परीक्षा में 31,639 अभ्यर्थी शामिल हुए थे.



कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ थाः 609 पदों के लिये कुल 7,358 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था. वहीं, आयोग ने 9 सितंबर को मुख्य परीक्षा के लिए 205 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए थे.