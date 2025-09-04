ETV Bharat / state

यूपी T-20 लीग पर फिक्सिंग का साया; काशी रुद्रास क्रिकेट टीम के मैनेजर को 1 करोड़ का ऑफर - UP T 20 LEAGUE

सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज, बीसीसीआई ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की.

यूपी T-20 लीग पर फिक्सिंग का साया;
यूपी T-20 लीग पर फिक्सिंग का साया. (Photo Credit; UPCA)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 1:20 PM IST

3 Min Read

लखनऊ : उत्तर प्रदेश प्रीमियर टी-20 लीग पर फिक्सिंग का खतरा मंडरा रहा है. काशी रुद्रास क्रिकेट टीम के मैनेजर अर्जुन चौहान ने सनसनीखेज खुलासा किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर एक करोड़ रुपये में मैच फिक्स करने का दबाव डाला. इस मामले में लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में शिकायत दर्ज की गई है. बता दें कि, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) को इसकी आशंका पहले से थी, जिसके चलते अध्यक्ष डीएस चौहान ने लीग शुरू होने से पहले ही साफ कर दिया था कि बीसीसीआई की एंटी-करप्शन यूनिट को और मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके. इस बीच यह प्रकरण सामने आ गया.

शिकायत बीसीसीआई की एंटी-करप्शन यूनिट के मध्य क्षेत्र (जयपुर) के क्षेत्रीय सत्यनिष्ठा प्रबंधक हरदयाल सिंह चंपावत ने की है, जो वर्तमान में लखनऊ में तैनात हैं. हरदयाल सिंह ने बताया कि, 19 अगस्त की रात 11.12 बजे अर्जुन चौहान ने उनसे संपर्क किया और बताया कि इंस्टाग्राम पर ‘vipss_nakrani’ नामक यूजर ने उन्हें मैसेज भेजा. इस मैसेज में यूजर ने अर्जुन से उनकी भूमिका पूछी और फिर एक करोड़ रुपये का ऑफर देकर मैच फिक्स करने की बात कही. आरोपी ने यह भी कहा कि वह भुगतान ऑनलाइन अमेरिकी डॉलर में करेगा. उसने दावा किया कि मैच के दौरान वह या उसका कोई आदमी स्टेडियम में मौजूद रहेगा, जो खिलाड़ियों को निर्देश देगा.

आरोपी ने अर्जुन से कहा कि वह एक ऐसे खिलाड़ी की व्यवस्था करें, जो उसके निर्देशों के अनुसार खेले. उसने यह भी प्रस्ताव रखा कि एक करोड़ रुपये में से 50 लाख रुपये अर्जुन खुद रख सकते हैं. हालांकि, अर्जुन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और तुरंत बीसीसीआई को इसकी जानकारी दी. बीसीसीआई ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की. जांच में पता चला कि संदिग्ध यूजर ने अर्जुन से कई बार बात करने की कोशिश की थी.

हरदयाल सिंह ने बताया कि आरोपी ने न केवल अर्जुन पर दबाव बनाया, बल्कि उनका पीछा भी किया. वह यूपीटी-20 लीग 2025 के मैचों को फिक्स करने की कोशिश कर रहा था. इस मामले में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है. थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और अर्जुन चौहान का बयान भी दर्ज किया जाएगा. जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यूपीसीए और बीसीसीआई की सतर्कता के चलते इस बार लीग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. लीग के अध्यक्ष डीएस चौहान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस घटना ने फिक्सिंग के खतरे को उजागर किया है. पुलिस और बीसीसीआई की टीमें अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि दोषियों को सजा दी जा सके.

