कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी का खर्च उठाएगी यूपी सरकार, ऐसे करें आवेदन - COCHLEAR IMPLANT SURGERY

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार देगी.

मुफ्त में होगा कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी
मुफ्त में होगा कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2025 at 4:52 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा Cochlear Implant Surgery निशुल्क करवाई जा रही है. कॉक्लियर इंप्लांट योजना के तहत कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी निशुल्क होगी. कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी करवाने में लाखों रुपए का खर्च आता है. ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए इस सर्जरी को करना नामुमकिन होता है. अब प्रदेश सरकार द्वारा इस सर्जरी का खर्च उठाया जा रहा है. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है.

कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी क्या है

निजी अस्पताल में कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी करवाने में तकरीबन छह लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है, लेकिन प्रदेश सरकार की योजना के तहत सर्जरी करवाने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. योजना के तहत पांच साल तक की उम्र के बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकता है. दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान के मुताबिक कॉक्लियर इंप्लांट 5 साल की उम्र तक की संभव होता है. 5 साल की उम्र के बाद कॉक्लियर हड्डी कठोर हो जाती है. जिसके चलते ऑपरेशन संभव नहीं हो पाता. कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी ऐसे बच्चों की करवाई जाती है, जो सुनने में सक्षम नहीं होते. इस सर्जरी के बाद नाचे सुन्न सकते हैं. यदि बच्चा सुन नहीं पाएगा तो उसके लिए बोल पाना भी मुश्किल होगा.

उन्होंने बताया कि अगस्त में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी करवाने के लिए तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं. अगले महीने तीनों लाभार्थियों का विभाग द्वारा ऑपरेशन करवाया जाएगा. गाजियाबाद के विकास भवन स्थित दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की उम्र 5 साल तक होनी चाहिए और न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत होनी आवश्यक है.

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान के मुताबिक, "कॉक्लियर इंप्लांट योजना के तहत पांच साल तक की उम्र के श्रवण बाधित (जिन्हें सुनाई नहीं देता हो) बच्चों का कॉक्लियर इंप्लांट कराया जाता है. कॉक्लियर इंप्लांट योजना के तहत इंप्लांट कराने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सर्जरी के लिए निर्धारित अनुदान प्रति लाभार्थी 6 लाख रुपए की धनराशि इंपैनल अस्पताल को दिए जाने का प्रावधान है. 2024-25 में योजना का दो लाभार्थियों को लाभ मिला था. ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए दिव्यंजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा योजना का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है."

कैसे मिलेगा योजना का लाभ

  • योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगजन का आयु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है. जिसमें डेट ऑफ बर्थ अंकित होनी चाहिए.
  • दिव्यांग की न्यूनतम दिव्यंका 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.
  • लाभार्थी दिव्यांग व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय बीपीएल श्रेणी की आय सीमा से दोगुनी से कम होनी चाहिए.

