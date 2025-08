ETV Bharat / state

यूपी के राजकीय चिह्न का ईरान कनेक्शन, 106 साल का सफरनामा, जानिए रोचक कहानी - UTTAR PRADESH STATE EMBLEM MYSTERY

रोचक कहानी यूपी के राजकीय चिह्न के सफरनामे की. ( Etv Bharat )

Published : August 3, 2025

लखनऊः अक्सर आप यूपी के राजकीय चिह्न को किताबों, पत्र-पत्रिकाओं और सरकारी विभागों में देखते होंगे. यह चिह्न देखकर आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर यह कैसे यूपी का प्रतीक बन गया है. इसके पीछे की कहानी काफी रोचक है. चलिए आगे आपको इससे रूबरू कराएंगे.



कब बना यूपी का प्रतीक चिह्नः यूपी का राजकीय चिह्न यूनाइटेड किंगडम की रॉयल सोसाइटी द्वारा पहली बार प्रतीक चिह्न के रूप में डिजाइन किया गया था. अंग्रेजों के शासन काल में सन् 1919 में इसे नवाबों ने अपनाया. 1938 में इसे आधिकारिक रूप से अपनाया गया. देश की आजादी के बाद यूपी सरकार के सभी विभागों के लेटरहेड, वाहनों आदि में इसका उपयोग किया जाने लगा. सभी सरकारी मुहर में यहीं चिह्न इस्तेमाल किया जाने लगा. ऐसे इस चिह्न की यूपी के राजकीय चिह्न के रूप में सफरनामे की शुरुआत हुई.

चिह्न में क्या-क्या है खासः इस चिह्न में दो मछलियां हैं जिन्हें लखनऊ के नवाबों का प्रतीक माना जाता है. इसके बाद शीर्ष पर धनुष बाण है जिसे भगवान राम के शस्त्र का प्रतीक माना जाता है. इसके साथ ही बीच में तीन काली धारियां अलग-अलग दिशाओं में जाती हुईं हैं. इसे गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के प्रतीक के रूप में माना जाता है. यह चिह्न एक तरह से सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है,. इसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म को विशेष स्थान दिया गया है. यूपी के राजकीय चिह्न की विशेषताएं. (Etv Bharat gfx)

मछलियां कैसे ली गईंः इस चिह्न में मछलियों को शामिल करने का बेहद ही रोचक किस्सा बताया जाता है. कहा जाता है कि एक बार नवाब सआदत अली खान गोमती नदी पार कर लखनऊ आ रहे थे. अचानक उनकी नाव पर एक मछली आकर गिरी. इसे बेहद शुभ संकेत माना गया. इसके बाद नवाब सआदत अली खान ने लखनऊ की कई इमारतों में मछली को अपने राजकीय चिह्न के रूप में बनवाया. यहीं नहीं नवाब सआदत अली खान ने मछली को अपनी मुहरों आदि में भी शामिल किया है. इस वजह से यह मछलियां अवध के नवाबों का प्रतीक मानी जाती है.



क्या है ईरान कनेक्शनः लखनऊ के इतिहासकार रोशन तक़ी बताते हैं कि आर्य और ईरान कल्चर में मछलियों को बेहद शुभ माना जाता है. ईरान की सभ्यता में मछलियों को विशेष स्थान दिया गया है. ईरान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माही मरातिब है. इस सम्मान का अर्थ है कि मछली का प्रतीक. कहा जाता है अवध के नवाब भी इस सम्मान से बेहद प्रभावित थे. इस वजह से उन्होंने इन मछलियों को अपना राजकीय चिह्न बनाया. यूपी के राजकीय चिह्न का ईरान कनेक्शन. (Etv Bharat gfx)

आर्य क्यों शुभ मानते थे मछलियों कोः आर्य समाज के हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मछली को माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक महीने में जब भगवान विष्णु जल में वास करते हैं तो मांसाहारी लोग मछली खाना छोड़ देते हैं. मछली को सकारात्मकता का बड़ा प्रतीक माना जाता है. यह शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होती है. इसके अलावा ज्योतिष में मछली को बेहद शुभ माना जाता है. इससे जीवन में कई सकारात्मक प्रभाव आते हैं. अक्सर लोग घर से निकलते वक्त दही मछली कहते हैं. यहीं नहीं दशहरे समेत कई पर्वों पर हिंदू मछली के दर्शन को बेहद शुभ और पवित्र मानते हैं. यूपी का राजकीय चिह्न कब अपनाया गया. (Etv Bharat gfx)

अंग्रेजों ने ज्यादा तवज्जों ने नहीं दीः नवाबों ने जब मछली को अपने चिह्न के रूप में अपनाया तो अंग्रेजों ने ज्यादा तवज्जों नहीं दी. इसके बावजूद इस प्रतीक चिह्न का उपयोग जारी रहा. यह लखनऊ की इमारतों में नक्काशी के रूप में बनाई जाने लगी. जब देश आजाद हुआ तो इसे यूपी के आधाकारिक राजकीय चिह्न के रूप में घोषित कर दिया गया. इसके बाद इस चिह्न का उपयोग जारी है. आज यूपी सरकार के हर विभाग के लेटर हैड से लेकर गाड़ियों आदि में यह चिह्न मिल जाएगा.





राजकीय चिह्न कैसे लिया जाता हैः राजकीय चिह्न चुनने की पीछे की वजह उस राज्य या देश की खासियतों को प्रदर्शित करना है. जैसे एमपी का राजकीय चिह्न गोलकार प्रतीक है. इसमें बरगत का पेड़ और ऊपर अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष को दर्शाया गया है. इसके चारों ओर गेहूं और धान की बालियां हैं. यह 24 स्तूपों से घेरा गया है. बिहार के राजकीय चिह्न में बोधि वृक्ष (पीपल का पेड़) को दो स्वास्तिकों से घिरा हुआ दिखाया गया है. इसके नीचे ईंट पर उर्दू में बिहार शब्द लिखा. भगवान बुद्ध से जुड़ाव के कारण इस चिह्न को लिया गया है. इसी तरह हर राज्य के राजकीय चिह्न में उसकी खासियत नजर आएगी.

भारत का राजकीय चिह्न कब लिया गयाः भारत का राजकीय चिह्न सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है. इस प्रतीक को 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था. इसके बाद से यह राष्ट्रीय प्रतीक बन गया. आज पूरी दुनिया इस चिह्न के जरिए भारत को जानती है.



अवध के नवाब ईरानी संस्कृति से गहराई से प्रभावित थे. आर्य समाज में भी मछलियों को महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है. यही वजह है कि ईरानी कल्चर में मछलियों को महत्वपूर्ण जगह दी गई है. इन्हीं मछलियों को अवध के नवाबों ने भी अपनाया. - रोशन तकी, इतिहासकार



यूपी के अन्य राजकीय प्रतीक पशु बारहसिंघा पक्षी सारस वृक्ष अशोक पुष्प पलाश राज्य गीत उत्तर प्रदेश समेटता खुद को इतिहास के पन्नों में राज्य खेल हॉकी राज्य नृत्य कथक ये भी पढ़ेंः उत्तर प्रदेश शासन की पहचान 'दो मछलियों' की दिलचस्प कहानी, ईरान और आर्यों से क्या है कनेक्शन?

