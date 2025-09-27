कीर्ति पांडेय के इस्तीफे के बाद भर्तियां लटकीं; एक साल में कई बार टलीं परीक्षाएं, अभ्यर्थी बोले- छात्रों पर बढ़ रहा मानसिक दबाव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 6:29 PM IST
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय के इस्तीफे के बाद भर्तियां अटक गईं हैं. एक साल में केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की ही भर्ती परीक्षा हो पाई. 27 सितंबर से इसके लिए साक्षात्कार होने थे, लेकिन आयोग की ओर से इस संबंध में न तो एडमिट कार्ड जारी किया गया और न ही कोई अपडेट वेबसाइट पर डाला गया. टीजीटी–पीजीटी परीक्षा भी कई बार टाल दी गई. इससे 50 लाख से अधिक अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में रहे.
प्रो. कीर्ति पांडेय के पद छोड़ने से पेंडिंग परीक्षाओं और भर्तियों पर गहरा संकट है. शासन ने अभी आयोग के वरिष्ठतम सदस्य राम सूचित को आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है, लेकिन अभ्यर्थी आयोग में किसी स्थाई अध्यक्ष के नियुक्ति की मांग कर रहे हैं.
नए अध्यक्ष के लिए आयोग ने जारी किया विज्ञापन : प्रो. कीर्ति पांडेय के इस्तीफे के बाद विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग ने नए अध्यक्ष के लिए विज्ञापन जारी कर दिया हैे. अभ्यर्थियों से 21 अक्टूबर शाम 5:00 बजे तक आवेदन करने को कहा गया है. विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने बताया कि अध्यक्ष की कार्यावधि, उम्रसीमा आदि का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.uphed.gov.in पर उपलब्ध है. आवेदन पत्र विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के नाम भेजना होगा.
पहली पूर्णकालिक अध्यक्ष बनी थीं प्रो. कीर्ति पांडेय : बेसिक से लेकर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक कॉलेजों, अटल आवासीय विद्यालयों जैसे तमाम शिक्षण संस्थाओं के लिए भर्ती की जिम्मेदारी के लिए 2023 में गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पहला पूर्णकालिक अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय को बनाया गया था.
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में कला संकाय की डीन रहीं प्रो. कीर्ति पांडेय की नियुक्ति 1 सितंबर 2024 को दिए गए आदेश के तहत की गई. आयोग का गठन सभी 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के साथ 15 मार्च 2024 काे किया गया था. 2022 की प्रशिक्षक स्नातक और प्रवक्ता संवर्ग के लिए 4163 पदों पर आवेदन तो मांगे गए पर तीन बार परीक्षा टालने के बाद भी आयोग यह परीक्षा नहीं करा सका.
इसी तरह 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए 910 पदों पर आयोग ने किसी तरह से 16 और 17 अप्रैल 2025 को परीक्षा तो करा ली लेकिन पेपर लीक के आरोप लगे. अभ्यर्थियों के पेपर लीक के आरोप और हंगामे के बाद शासन ने इस भर्ती की निगरानी के लिए सहयोग के नाम पर चार सदस्यों की सीमित गठित कर दी थी. समिति के मार्गदर्शन में आयोग ने 4 सितंबर को इस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया. इसके बाद 25 सितंबर से साक्षात्कार कराया जाना तय हुआ.
परीक्षा के साथ जारी कटऑफ के बाद अभ्यर्थियों ने इसमें गड़बड़ी के आरोप लगा दिए. इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी नहीं जारी की जा सकी. इसको लेकर भी अभ्यर्थियों में नाराजगी थी. इसके बाद आयोग ने न तो साक्षात्कार के लिए कोई सूचना अपडेट की और न ही कोई नई डेट जारी की.
आवेदन शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव से नाराज हुए थे सीएम : प्रतियोगी छात्र संषर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि टीईटी के लिए आवेदन शुल्क ₹600 से बढ़ाकर ₹1700 करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था. इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाती तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों टीईटी के लिए अभ्यर्थियों को 3400 आवेदन शुल्क देना पड़ता. मुख्यमंत्री के इस प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी. परीक्षा शुल्क यथावत रखने का आदेश दिया था.
कीर्ति पांडेय से पहले 20 मार्च 2024 को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था. इसके बाद 5 सितंबर 2024 को अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने कार्यभार ग्रहण किया था. नई भर्ती का विज्ञापन न आने और आवेदन शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव की जानकारी होने पर अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था.
इस्तीफे के बाद ली थी बैठक : प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने बताया कि अध्यक्ष ने 22 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद उन्होंने 25 सितंबर को अपनी अध्यक्षता में बैठक की थी. इसमें विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों की भर्ती के संबंध में उन्होंने कई निर्णय लिए. अभ्यर्थियों से 3 अक्टूबर तक इस भर्ती के प्रश्नों पर आपत्ति मांगी गई. आपत्तियों के निस्तारण के बाद साक्षात्कार की नई डेट घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया.
कौन-कौन सी परीक्षाएं लंबित?
ये भर्तियां लटकीं, अभ्यर्थी परेशान : असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए अगस्त 2022 में आवेदन लिए गए थे, लेकिन परीक्षा और इंटरव्यू आज तक पूरे नहीं हो पाए. लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं. टीजीटी-पीजीटी के 4163 पदों पर आवेदन मांगे गए पर इनकी परीक्षाएं बार-बार स्थगित होती रही हैं. अप्रैल 2025 में प्रस्तावित परीक्षा भी विवादों के कारण टल गई थी. इसमें 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 में करीब 917 पद निकाले गए थे.
आवेदन अगस्त 2022 तक लिए गए, लेकिन परीक्षा और इंटरव्यू अब तक पूरे नहीं हो सके. लाखों अभ्यर्थी अभी भी नतीजों और नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 के 107 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन परीक्षा और इंटरव्यू का शेड्यूल फाइनल नहीं हो पाया.
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अवनीश पांडेय का कहना है कि हमारे जैसे लाखों अभ्यर्थी लंबे इंतजार से मानसिक और आर्थिक दबाव में हैं. चयन प्रक्रिया बार-बार टलने से भविष्य अधर में लटका है. हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें. सरकार को भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और समयबद्ध करना चाहिए. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विनीत शुक्ला का कहना है कि हम लोग अपने घर वालों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम यहां क्या कर रहे हैं. अगर भर्ती परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से हों तो हम अपना बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे.
