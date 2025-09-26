यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडेय ने दिया इस्तीफा, व्यक्तिगत कारणों का हवाला
कीर्ति पांडेय को 01 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 2:59 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 3:13 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने शासन को पत्र लिखकर व्यक्तिगत कारणों से अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने की बात कही है.
बता दें कि योगी सरकार ने कीर्ति पांडेय को 01 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया था. उनके इस्तीफे के बाद विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के वरिष्ठतम सदस्य को चार्ज लेने का आदेश दिया है.