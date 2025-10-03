ETV Bharat / state

'कमल का बटन दबाकर गाली का जबाव देगी जनता..', केशव प्रसाद मौर्य का दावा

पटना: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिहार दौरे पर हैं. आज पटना में उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. पटना हवाई अड्डे पर उतरते ही मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत की और कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी. उन्होंने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया.

एनडीए की तैयारियों में जुटे बड़े नेता: केशव प्रसाद मौर्य का यह दौरा बिहार में भाजपा और एनडीए की चुनावी तैयारियों का हिस्सा है. हाल के दिनों में भाजपा के कई बड़े नेता बिहार का दौरा कर संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं. मौर्य ने दावा किया कि बिहार की जनता एनडीए के साथ है और 2025 में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी.

केशव प्रसाद मौर्य (ETV Bharat)

“बिहार में एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी जीत 2025 में होगी. जनता कमल का बटन दबाकर झूठे नारों और भ्रामक बयानों का जवाब देगी.” - केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

ओवैसी के बयान पर तीखा पलटवार: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि “आई लव मोदी कहा जा सकता है तो आई लव मोहम्मद क्यों नहीं,” मौर्य ने कड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा, “इसका जवाब बिहार की जनता 2025 के चुनाव में देगी. एनडीए को बिहार में अब तक की सबसे बड़ी जीत मिलेगी.” मौर्य ने ओवैसी पर लोगों को भटकाने का आरोप लगाया.

कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना: कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा आरएसएस को आतंकी संगठन कहे जाने पर मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा, “राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के मजबूत लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उसी लोकतंत्र की बदौलत सांसद बनते हैं. विपक्ष का यही दोहरा चरित्र है. विरोध उनका हक है, लेकिन इससे लोकतंत्र और मजबूत होता है.”