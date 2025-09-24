ETV Bharat / state

बुंदेलखंड के इन किलों को ASI से क्यों मांग रही योगी सरकार? गुप्त वंश, मराठों-बुंदेलों से जुड़ा है इतिहास

लखनऊ: योगी सरकार बुंदेलखंड की पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार दे रही है. यहां के ऐतिहासिक स्थलों, किलों-महलों को विश्व पटल पर स्थान दिलाने के लिए पहले इन्हें चिह्नित किया गया है. सर्वे के बाद पाया गया कि कुल 31 स्थलों में 5 ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के संरक्षण में हैं. अब सरकार ने मांग की है कि इन स्थलों को उसे हस्तांतरित किया जाए. इसमें ललितपुर का तालबेहट किला, मड़फा चित्रकूट, बांदा का कालिंजर किला, बरुआ सागर झांसी के धार्मिक-ऐतिहासिक अवशेष शामिल हैं.

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है. कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित इन स्थलों को प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाए. यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी है. उन्होंने बताया कि 16 सितंबर, 2025 को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सीएम योगी ने बुंदेलखंड की भौगोलिक तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों का विवरण दिया है. कहा है कि बुंदेलखण्ड भारत का हृदयस्थल है. पहले इस क्षेत्र को दशार्ण दस नदियों का क्षेत्र, जेजाकभुक्ति और जुझौती कहा जाता था. यह क्षेत्र पाषाण काल से ही मानव की गतिविधियों का साक्षी रहा है. कालांतर में गुप्त एवं चंदेल राजाओं द्वारा यहां पर अनेक मंदिरों, किलों का निर्माण कराया गया है.

ललितपुर का तालबेहट किला. (Photo Credit; ETV BHARAT)

पत्र में मुख्यमंत्री योगी ने यह भी अवगत कराया है कि शौर्य पराक्रम की गाथा से परिपूर्ण बुंदेलखंड भूभाग का भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में अमूल्य योगदान है. शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कालात्मक, प्राकृतिक, अध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्धशाली क्षेत्र है. किन्हीं कारणों से वर्ष 2014 तक यह क्षेत्र उपेक्षित रहा. बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन के अवसर पर आप द्वारा प्रेरणा दी गई थी कि बुंदेलखण्ड में स्थित महलों, किलों तथा स्मारकों को संरक्षित कर इन्हें पर्यटन की दृष्टि से विश्व पटल पर स्थापित कर इनका विकास कराया जाए.

पर्यटन मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार के स्वामित्व में स्थित स्मारक स्थलों का संरक्षण, संर्वधन एवं विकास कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. फलस्वरूप बुंदेलखण्ड के स्थानीय निवासियों को जीवन यापन के लिए साधान उपलब्ध हो सकेंगे और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण किया जा सकेगा. इस प्रकार बुंदेलखण्ड के ऐतिहासिक महत्व को विश्व पटल पर प्रमुख स्थान प्राप्त होगा. इसके लिए विशेषज्ञ संस्था पर्यावरण, नियोजन और प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीईपीटी यूनिवर्सिटी) अहमदाबाद से सर्वेक्षण एवं अध्ययन कराया गया है. सेप्ट ने अपने अध्ययन रिपोर्ट में कुल 31 स्थानों को चयनित किया है.