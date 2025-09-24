ETV Bharat / state

बुंदेलखंड के इन किलों को ASI से क्यों मांग रही योगी सरकार? गुप्त वंश, मराठों-बुंदेलों से जुड़ा है इतिहास

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हैं संरक्षित, बुंदेलखण्ड को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

बुंदेलखंड की रहस्यमयी किले.
बुंदेलखंड की रहस्यमयी किले. (Photo Credit; ETV BHARAT)
Published : September 24, 2025 at 1:20 PM IST

लखनऊ: योगी सरकार बुंदेलखंड की पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार दे रही है. यहां के ऐतिहासिक स्थलों, किलों-महलों को विश्व पटल पर स्थान दिलाने के लिए पहले इन्हें चिह्नित किया गया है. सर्वे के बाद पाया गया कि कुल 31 स्थलों में 5 ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के संरक्षण में हैं. अब सरकार ने मांग की है कि इन स्थलों को उसे हस्तांतरित किया जाए. इसमें ललितपुर का तालबेहट किला, मड़फा चित्रकूट, बांदा का कालिंजर किला, बरुआ सागर झांसी के धार्मिक-ऐतिहासिक अवशेष शामिल हैं.

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है. कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित इन स्थलों को प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाए. यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी है. उन्होंने बताया कि 16 सितंबर, 2025 को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सीएम योगी ने बुंदेलखंड की भौगोलिक तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों का विवरण दिया है. कहा है कि बुंदेलखण्ड भारत का हृदयस्थल है. पहले इस क्षेत्र को दशार्ण दस नदियों का क्षेत्र, जेजाकभुक्ति और जुझौती कहा जाता था. यह क्षेत्र पाषाण काल से ही मानव की गतिविधियों का साक्षी रहा है. कालांतर में गुप्त एवं चंदेल राजाओं द्वारा यहां पर अनेक मंदिरों, किलों का निर्माण कराया गया है.

ललितपुर का तालबेहट किला.
ललितपुर का तालबेहट किला. (Photo Credit; ETV BHARAT)

पत्र में मुख्यमंत्री योगी ने यह भी अवगत कराया है कि शौर्य पराक्रम की गाथा से परिपूर्ण बुंदेलखंड भूभाग का भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में अमूल्य योगदान है. शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कालात्मक, प्राकृतिक, अध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्धशाली क्षेत्र है. किन्हीं कारणों से वर्ष 2014 तक यह क्षेत्र उपेक्षित रहा. बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन के अवसर पर आप द्वारा प्रेरणा दी गई थी कि बुंदेलखण्ड में स्थित महलों, किलों तथा स्मारकों को संरक्षित कर इन्हें पर्यटन की दृष्टि से विश्व पटल पर स्थापित कर इनका विकास कराया जाए.

पर्यटन मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार के स्वामित्व में स्थित स्मारक स्थलों का संरक्षण, संर्वधन एवं विकास कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. फलस्वरूप बुंदेलखण्ड के स्थानीय निवासियों को जीवन यापन के लिए साधान उपलब्ध हो सकेंगे और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण किया जा सकेगा. इस प्रकार बुंदेलखण्ड के ऐतिहासिक महत्व को विश्व पटल पर प्रमुख स्थान प्राप्त होगा. इसके लिए विशेषज्ञ संस्था पर्यावरण, नियोजन और प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीईपीटी यूनिवर्सिटी) अहमदाबाद से सर्वेक्षण एवं अध्ययन कराया गया है. सेप्ट ने अपने अध्ययन रिपोर्ट में कुल 31 स्थानों को चयनित किया है.

बताया कि इन चयनित स्थानों की संभवनाओं एवं उनके संरक्षण तथा विकास की रूपरेखा व कार्ययोजना तैयार की गई है. अध्ययन में पाया गया है कि इन 31 स्थानों मे से 05 किले/स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संरक्षण में हैं. इनके संरक्षण एवं जनोपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि संरक्षित तालबेहट किला (ललितपुर), कालिंजर किला (बांदा), मड़फा (चित्रकूट), बरूआ सागर झांसी के घाट की सीढ़ीयों को प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत प्रदेश सरकार को हस्तांतरित किया जाए.

जानिए इन ऐतिहासिक स्थलों-किलों के बारे में

  • मड़फा चित्रकूट से करीब 30 किलोमीटर दूर है और पहाड़ी पर एक प्राचीन दुर्ग तथा तपस्थली के लिए जाना जाता है. इसे भगवान शिव के पंचमुखी रूप और भरत के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्धि मिली है. यह स्थल चंदेल राजाओं के लिए महत्वपूर्ण था. यहां स्थित किले में जैन मंदिरों के अवशेष, तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमाएं, पंचमुखी शिव प्रतिमा है. साथ ही मांडव और चरक ऋषि की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है. यह स्थल जंगलों से घिरा है. इसके पास ही प्राकृतिक तालाब है. इसकी नैसर्गिक सुंदरता लोगों को इसकी ओर खींचती है.
  • बरुआ सागर बुंदेला राजवंश से जुड़ा है. यहां झील किनारे पहाड़ी पर एक किला है. इसके साथ ही यहां करीब 250 साल पहले ओरछा के राजा उदित सिंह द्वारा बनवाई गई विशाल झील भी है. यह स्थान मराठा युद्धों का भी साक्षी रहा है. झील के पास चंदेल मंदिरों के खंडहर, मठ हैं, जो भगवान शिव-देवी पार्वती को समर्पित हैं.
  • विंध्य पर्वतमाला पर स्थित ऐतिहासिक कालिंजर किला बारिश में बेहद आकर्षक नजर आता है. लगभग 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह किला न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि भारत के सबसे विशाल और मजबूत किलों में भी गिना जाता है. इतिहासकार रवि भट्ट बताते हैं कि यह अजेय दुर्ग था. खजुराहो से करीब 98 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है. चित्तौड़गढ़ के किले के बाद यह बुंदेलखंड का यह ऐसा किला रहा, जिसे जीतना दुश्मनों के लिए चुनौती पूर्ण रहा है. इस किले की स्थापना की बात करें तो सातवीं शताब्दी में राजा केदार द्वारा बनवाया बताया जाता है.

रवि भट्ट ने मुताबिक, इस किले ने बहुत सी लड़ाइयों और आक्रमणों को झेला है. कई हिंदू राजा और मुस्लिम शासकों ने इस पर हमला किया, पर यह हमेशा अजेय बना रहा. इस किले पर सबसे अधिक चंदेल वंश के राजाओं ने शासन किया है. बताते हैं कि इस जिले का सबसे मुख्य आकर्षण इसका नीलकंठ मंदिर है. इसे चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था. इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह 18 भुजा वाली विशालकाय मूर्ति के अलावा एक शिवलिंग है, जो नील पत्थर का बना हुआ है. साथ ही मंदिर के रास्ते के पत्थरों पर भगवान शिव काल भैरव भगवान गणेश हनुमान आदि के चित्र उभर गए हैं.

कालिंजर किले का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है और इसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता था. इसे शिव के विषपान से जोड़ा जाता है. आस्था है कि समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने विष पिया था और फिर कालिंजर आए. यहीं शिव ने काल को हराया था.

  • तालबेहट किला यूपी के ललितपुर जिले में है. इस किले को राजा मर्दन सिंह बुंदेला से जुड़ा बताया जाता है. इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मी बाई के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी. इस ऐतिहासिक किले में तीन मंदिर हैं, जो अंगद, हनुमान और नरसिंह भगवान को समर्पित हैं.

