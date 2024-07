ETV Bharat / state

अगले साल तक हाईटेक हो जाएंगे यूपी के 40 रेलवे स्टेशन, अमृत भारत योजना के तहत हो रहा कायाकल्प - UP railway stations became hi tech

लखनऊ: उत्तर रेलवे के दायरे में देश के किसी भी मंडल के सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन आते हैं. उत्तर रेलवे के अंतर्गत यूपी में कुल 44 रेलवे स्टेशन हैं. इनमें से 40 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत तेजी से कायाकल्प कराया जा रहा है. अगले साल जून माह तक यह सभी 40 स्टेशन हाइटेक हो जाएंगे. यहां पर यात्रियों को तमाम ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, जो अब तक स्टेशनों पर नहीं मिलती थीं. इन 40 स्टेशनों में लखनऊ के भी स्टेशन शामिल हैं. इन स्टेशनों पर तेजी से काम हो रहा है. इन वर्ल्ड क्लास स्टेशनों पर पेसेजंर्स की सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाएगा. डीआरएम सचिंद्र मोहन शर्मा ने दी जानकारी (etv bharat)