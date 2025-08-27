ETV Bharat / state

रेलवे में UTS टिकटिंग सेवा स्टार्ट, रायपुर के रेलवे स्टेशनों पर बने चलते फिरते काउंटर

रेलवे की कोशिश की है कि टिकट काउंटर पर लगने वाली भीड़ और यात्रियों की मुसीबत को कम किया जाए.

रेलवे में UTS टिकटिंग सेवा स्टार्ट (ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 6:06 PM IST

रायपुर: रेलवे स्टेशन पर अब आपको टिकट के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ेगी. मुसाफिरों को लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार भी नहीं करना पडे़गा. दरअसल रायपुर के रेलवे स्टेशन में बुधवार को रायपुर रेल मंडल के द्वारा UTS टिकटिंग सेवा का शुभारंभ किया गया है. रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद ने इसकी शुरुआत की. ट्रेन में सफर करने वाले रेलयात्रियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है.

रेलवे में UTS टिकटिंग सेवा स्टार्ट: रायपुर रेलवे स्टेशन में अब टिकट काउंटर के स्टाफ ही नहीं बल्कि TTE भी हाईटेक तरीके से रेलयात्रियों को टिकट दे सकेंगे. अब रेलयात्रियों को अनारक्षित टिकट (जनरल टिकट) लेने के लिए लंबी लाइन और भीड़ से राहत मिलेगी. रायपुर रेलवे स्टेशन पर 5 TTE स्टाफ को मोबाइल UTS टिकटिंग उपकरण दिए गए हैं. इस उपकरण के माध्यम से TTE सीधे रेलयात्रियों को टिकट दे सकेंगे.

रेलवे में UTS टिकटिंग सेवा स्टार्ट (ETV Bharat)

रायपुर रेल मंडल: सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि बुधवार को राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में UTS मोबाइल टिकटिंग सेवा का शुभारंभ किया गया है. रेलवे का स्टाफ रेल यात्रियों के पास जाकर उन्हें टिकट इशू करेगा. इसके पीछे कारण यह है कि रेलवे स्टेशन पर कई बार भीड़ और लंबी लाइन की वजह से रेल यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाती थी. समय खराब होने के साथ ही रेल यात्रियों को परेशानी होती थी. इससे राहत दिलाने के लिए सभी यात्रियों को 3 मिनट के अंदर रेल टिकट देना होता है. इसे ध्यान में रखते हुए इस सेवा का शुभारंभ किया गया है.

रेलवे में UTS टिकटिंग सेवा स्टार्ट (ETV Bharat)

TTE या फिर रेलवे के जो स्टाफ होंगे, रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर या दूसरी जगह जहां पर भीड़ ज्यादा होती है. उस समय हमारे स्टाफ या फिर TTE वहां पर जाकर रेल यात्री को टिकट इशू करेंगे. UTS और PRS को कंबाइंड कर रहे हैं. रिजर्व टिकट नहीं मिलता है या फिर टिकट कैंसिल हो जाता है. ऐसी स्थिति में UTS काउंटर खोजना पड़ता है, तो सारी चीज एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी. 10 एक्स्ट्रा टिकट काउंटर केवल रायपुर स्टेशन पर उपलब्ध होगा. जिसमें पांच टिकट काउंटर चलते-फिरते होंगे, जो यात्रियों के पास पहुंचकर उन्हें टिकट इशू करेंगे: अवधेश कुमार त्रिवेदी, सीनियर डीसीएम

रेलवे में UTS टिकटिंग सेवा स्टार्ट (ETV Bharat)

टिकट लेने की मारामारी से बचेंगे मुसाफिर: इस सुविधा का फायदा रेलयात्री टिकट काउंटर के पास या प्लेटफार्म में ही ले सकते हैं. ट्रेन के अंदर इसकी सुविधा नहीं मिलेगी. आने वाले समय में अनारक्षित केंद्र को आरक्षण केंद्र में मर्ज करने के निर्देश रेल मंत्रालय से मिले हैं. इस सिस्टम के माध्यम से रेलयात्री अपने मोबाइल फोन से जनरल टिकट सीजन टिकट और प्लेटफार्म टिकट खरीद सकते हैं. यह सेवा मुख्य रूप से भीड़ को कम करने टिकट काउंटर पर लगने वाली लंबी लाइनों से बचने के लिए शुरू की गई है.

रेलवे में UTS टिकटिंग सेवा स्टार्ट (ETV Bharat)



क्या है यूटीएस टिकटिंग सेवा: भारतीय रेलवे की एक ये डिजिटल सेवा है. जिसमें यात्री UTS मोबाइल ऐप के जरिए सामान्य डिब्बों के लिए अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और सीज़नल टिकट खरीद सकते हैं. यह ऐप अनारक्षित ट्रेन टिकट खरीदने की प्रक्रिया को आसान और फास्ट बनाता है, जिससे यात्रियों को टिकट काउंटर पर लगने वाली लंबी कतारों से बचाया जा सके.

