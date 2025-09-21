ETV Bharat / state

ऑपेरशन मदराघव: बर्तन बेचने वाला संजय बना तस्करी का सरगना, पेरौल लेकर फरार, एटीएस ने दबोचा

पांच महीने से पुलिस से बचकर फरारी काट रहे आरोपी संजय उर्फ श्रीराम विश्नोई को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2025 at 7:45 PM IST

3 Min Read
जयपुर: नशे की तस्करी करने वाले कुख्यात बदमाश और हार्डकोर बदमाश संजय उर्फ श्रीराम विश्नोई को राजस्थान एटीएस की टीम ने आखिरकार रविवार को गिरफ्तार कर लिया. एटीएस को लंबे समय से उसकी तलाश थी. वह पहले नशे की तस्करी के आरोप में पकड़ा जा चुका है. इस साल अप्रैल में पेरौल मिलने के बाद वह फरार हो गया था. उसके रेगिस्तानी इलाके में झोंपड़े में छुपे होने की जानकारी मिलने पर एटीएस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया. उस पर बाड़मेर एसपी ने 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है. एटीएस के आईजी विकास कुमार ने बताया कि एटीएस द्वारा इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में ऑपेरशन मदराघव चलाकर आज संजय उर्फ श्रीराम विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है. वह पहले बर्तन बेचने का काम करता था. शॉर्टकट से ज्यादा पैसे कमाने के लालच में नशे की तस्करी करने लगा.

15 साल में 15 मुकदमे, बन गया सरगना: उन्होंने बताया कि वह बाड़मेर जिले के नई बांड गांव का रहने वाला है. उसके खिलाफ 15 साल में 23 प्रकरण लंबित हैं. इनमें से ज्यादा मादक पदार्थों की तस्करी और आर्म्स एक्ट के हैं. उसने बर्तन बेचने का काम किया. ज्यादा मुनाफा नहीं होने पर शॉर्टकट से पैसा कमाने के लालच में 2010 में मादक पदार्थों की तस्करी करने लगा. वह पहले भागीरथ ज्याणी और खरताराम जाट के गिरोह के साथ मिलकर काम करता था. 2018 में खरताराम के एनकाउंटर के बाद उस इलाके का सरगना बन गया.

ऑपेरशन मदराघव के तहत पकड़ा तस्कर सरगना (ETV Bharat Jaipur)

पांच साल जेल में रहने के बाद मिली पेरौल: उन्होंने बताया कि आरोपी सबसे पहले 2012 में गिरफ्तार हुआ. तीन साल जेल में रहने के बाद फिर तस्करी करने लगा. उसे 2020 में गिरफ्तार किया गया और वह पांच साल जेल में रहा. अप्रैल, 2025 में कोर्ट से पेरौल मिलने के बाद से वह फरार चल रहा था. इस दौरान वह जोधपुर और बाड़मेर के धोरों में फरारी काट रहा था. वह कभी रात के अंधेरे में पुलिस से बचते हुए घर आता और वापस चला जाता. तस्करी के दौरान उसका कई बार पुलिस से भी आमना-सामना हो चुका है.

दो महीने से पीछे लगी थी एटीएस की टीम: उन्होंने बताया कि फरारी के दौरान पुलिस से बचने के लिए वह मोबाइल कम ही काम में लेता था. उस पर एटीएस की टीम नजर रख रही थी. दो महीने से एटीएस की टीम मारवाड़ के इलाकों में घूमकर उसके छुपने के ठिकाने की जानकारी जुटा रही थी. धोरों में बने झोंपड़े में छुपने के ठिकाने का पता चलते ही दबिश देकर उसे पकड़ लिया.

