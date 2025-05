ETV Bharat / state

यूजर चार्ज के नाम पर अवैध वसूली का काम कर रही है BJP की नगर निगम सरकार : भारद्वाज - POLITICS ON USER CHARGE POLICY

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 20, 2025 at 8:17 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 8:30 PM IST 5 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा की उपस्थिती में आज दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली के विभिन्न नागरिक संगठनों से आम आदमी पार्टी के शासन काल में प्रस्तुत एवं पारित दिल्ली नगर निगम के बजट 2025-26 में दिल्ली वालों पर कूड़ा निस्तारण को लेकर लागू किए गये "यूजर्स सरचार्ज" पर चर्चा की और तत्पश्चात वीरेन्द्र सचदेवा के निवेदन पर महापौर ने "यूजर्स सरचार्ज" की वसूली फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की. आर.डब्लू.ए. नागरिक संगठनों की ओर से आपत्तियां एवं सुझाव अल्प समय में श्री वीरेन्द्र सचदेवा एवं सरदार राजा इकबाल सिंह के समक्ष रखे. बैठक में घोषित निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा: बैठक के तुरंत बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा एवं महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा संचालित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर.डब्लू.ए. बैठक में घोषित निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा की. इस अवसर पर वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा की यूजर्स सरचार्ज आम आदमी पार्टी ने बिना चर्चा लगाया और यही इसके विरोध की सबसे बड़ी वजह है और इसी के साथ उन्होने कहा दिल्ली वालों खासकर निम्न आय वर्ग कॉलोनियों के नागरिक सम्पति कर बकाया भुगतान की समस्या से जूझ रहे है.

