रायपुर: छत्तीसगढ़ प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध राज्य है. यहां खनिजों का अकूत भंडार है. अब प्रदेश में नए नए खनिजों का पता चल रहा है. छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन विभाग के सचिव पी दयानंद ने गुरुवार खनिज संसाधनों को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज से विकास के एक नए युग की शुरुआत हो रही है.

भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड की मीटिंग में दी जानकारी: पी दयानंद ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड की एक मीटिंग में यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूद विभिन्न खनिजों का निरंतर और व्यवस्थित तरीके से खोज किया जाना चाहिए.

खनिज किसी भी राज्य और देश के सर्वांगीण विकास की रीढ़ होते हैं. छत्तीसगढ़ में रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज विकास के एक नए युग की शुरुआत है. राज्य में खनिज अन्वेषण के लिए काम कर रही एजेंसियों को डेटा साझा करना चाहिए और समन्वय स्थापित करना चाहिए- पी दयानंद, सचिव, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में खनिजों का भंडार: छत्तीसगढ़ खनिज विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि इस साल छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व के रूप में 15,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो 2023-24 की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है. छत्तीसगढ़ सरकार वैज्ञानिक और विस्तृत खनिज अन्वेषण और विकास को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

साल 2024-25 में लगभग 250 करोड़ टन चूना पत्थर और 93 करोड़ टन लौह अयस्क भंडार होने का अनुमान है. साल 2025-26 में अन्वेषण परियोजनाओं में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों को शामिल किया गया है. ये आत्मनिर्भर भारत मिशन को सशक्त बनाएंगे- रजत बंसल, निदेशक, छत्तीसगढ़ भूविज्ञान एवं खनन

छत्तीसगढ़ में कई अहम खनिजों का पता चला: इस मीटिंग में एक अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कई अहम खनिजों का पता चला है. इस बात को पुष्ट करते हुए मीटिंग में केंद्रीय खान मंत्रालय के तहत जानकारी को साझा किया गया. केंद्रीय खान मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) के तहत छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए एक रिसर्च और खोज परियोजना को मंजूरी मिली है.

छत्तीसगढ़ खनिज विभाग की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि राज्य में अन्वेषण कार्य के लिए दो प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से एक लिथियम, नियोबियम, टैंटलम, टाइटेनियम दुर्लभ मृदा धातुओं और दूसरा लौह अयस्क के लिए है.

कई बहुमूल्य धातुओं के लिए सर्वे कार्य जारी: इस मीटिंग में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के उप महानिदेशक अमित धारवारकर भी मौजूद रहे. उन्होंने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बॉक्साइट, सोना, ग्लौकोनाइट और लिथियम के लिए खोज जारी है. इसके अलावा टाइटेनियम दुर्लभ मृदा धातु, फॉस्फोराइट, फ्लोराइट, सीसा और जस्ता खनिजों के लिए भी सर्वे का कार्य किया जा रहा है.

सोर्स: पीटीआई