नई दिल्ली/गाजियाबाद: अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ से उद्योगों पर काफी असर पड़ा है. दिल्ली-एनसीआर में लाखों की संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां से अमेरिका को विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्यात किया जाता है. लेकिन, मौजूदा समय में टैरिफ लगने से निर्यात पर असर पड़ा है. औद्योगिक इकाइयां जो अमेरिका को उत्पाद निर्यात करती हैं उनके सामने अब बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. टैरिफ बढ़ने से आर्डर प्रभावित हुए हैं, जिसका सीधा असर मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ा है.

दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है. गाजियाबाद से अमेरिका को 2024-25 में तकरीबन 25000 करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात किया गया था. विभिन्न औद्योगिक संगठनों का मानना है कि अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने से निर्यात काफी घट सकता है. अमेरिका को विभिन्न प्रकार के उत्पाद निर्यात करने वाली औद्योगिक इकाइयों में मैन्युफैक्चरिंग काफी हद तक कम हुई है. अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद अब औद्योगिक इकाइयों के संचालक विभिन्न देशों में व्यापार की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं.

अमेरिकी टैरिफ का मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ने से रोजगार का खतरा (ETV Bharat)

"गाजियाबाद औद्योगिक नगरी है. गाजियाबाद से अमेरिका विभिन्न प्रकार के उत्पादों को निर्यात किया जाता है. मुख्य रूप से गाजियाबाद से ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, फार्मा आदि का निर्यात होता है. अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से उद्योगों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है. अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ उद्योगों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं. उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग पर काफी असर पड़ रहा है." -प्रदीप कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव IIA

"अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से तमाम उद्योग चिंतित हैं. लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इसका जल्द कोई हल निकाल लेंगे. हम विभिन्न विकल्पों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. समय-समय पर उद्योगों के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आती रहती हैं लेकिन हम तमाम चुनौतियां को पार कर आगे बढ़ते हैं. हमें उम्मीद है जल्द हम इस चुनौती से भी उभर जाएंगे." -अमित नागलिया, सचिव मेरठ मंडल IIA

"हमने विकल्पों का पर काम करना शुरू कर दिया है. इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का हाल ही में एक डेलिगेशन दुबई गया था. अफ्रीका के विभिन्न देशों में भी एसोसिएशन बिजनेस के विकल्प तलाश कर रही है. अमेरिका का टैरिफ लगाना उद्योगों के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम जल कोई ना कोई विकल्प तलाश लेंगे. भले ही अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ उद्योगों के लिए एक बड़ी चुनौती हैं लेकिन हम इसे एक अवसर के तौर पर भी देख रहे हैं."- मौसम बाटला, सदस्य IIA

"अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ ने उद्योगों के लिए मुश्किल समय ला दिया है. टैरिफ की घोषणा के बाद से ही मैन्युफैक्चरिंग पर काफी असर पड़ा रहा है. यदि लंबे समय तक मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित होती है तो इसका असर रोजगार पर भी पड़ने की संभावना है. हमारी सरकार से मांग है कि जल्द इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमेरिका से बातचीत कर कोई हल निकालना चाहिए." -मनीष प्रधान, अध्यक्ष, पंजाब एक्सपेलर कंपाउंड

"अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ का भारत के टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट, केमिकल, फार्मा, सीफूड, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सेक्टरों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. इससे देश में 10 लाख लोगों के रोजगार पर संकट पैदा हो सकता है. बढ़े हुए टैरिफ के चलते दूसरे देशों के मुकाबले में भारतीय माल अमेरिका में 35 फ़ीसदी तक महंगा हो जाएगा. जिसके कारण वहां के खरीददार भारत के मुकाबले में दूसरे देशों को तवज्जो देंगे. प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि जर्मनी, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में इंजीनियरिंग गुड्स की डिमांड बढ़ती जा रही है. ऐसे में भारत को इन देशों में माल बेचने के लिए विकल्प तलाशने चाहिए. इसके साथ ही हमने कहा है कि भारत को भी इस धमकी से डरने की जरूरत नहीं है." -बृजेश गोयल, सीटीआई के चेयरमैन

"भारत अमेरिका को 53% फार्मास्युटिकल, 53% वस्त्र और परिधान, 37% रत्न और आभूषण, 28% ऑटो कंपोनेंट, 13% केमिकल, 22% सीफूड आदि का निर्यात करता है. व्यापारी वर्ग में एक बड़ा कन्फ्यूजन यह है कि जो कंपनियां यहां ऑर्डर ले चुकी हैं या या जो माल रास्ते में है और जाने में कुछ समय लगेगा, उनका क्या होगा." -राहुल अदलखा, सीटीआई महासचिव

