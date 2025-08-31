Trump 50% Tariff Side Effect: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने से उत्तर प्रदेश की लेदर इंडस्ट्री यानी यूपी के चमड़ा उद्योग को काफी तगड़ा झटका लगा है. यूपी में कानपुर और आगरा शहर को चमड़ा उद्योग का गढ़ माना ज्यादा है, ट्रंप के टैरिफ से ये दोनों शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं.
कानपुर में लेदर से कई उत्पाद बनते हैं जबकि, आगरा चमड़े के जूतों के कारोबार के लिए जाना जाता है. अब अमेरिका के नए टैरिफ से जहां कानपुर की लेदर इंडस्ट्री के 1500 करोड़ रुपए के ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, वहीं आगरा को अमेरिका से विंटर सीजन के लिए नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं. ETV Bharat Explainer में आईए जानते हैं कारोबार को कितना नुकसान हुआ है? कारोबारियों की आगे की रणनीति क्या है?
अब कानपुर के लेदर को तरसेगा अमेरिका: कानपुर के लेदर कारोबारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ के मामले में करारा जवाब देने के लिए मन बना लिया है. कारोबारियों ने अब अमेरिका के साथ कारोबार सस्पेंड करने का फैसला किया है.
अब अमेरिका के साथ नहीं करेंगे कारोबार: काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (सीएलई) से जुड़े अधिकतर कारोबारियों ने इस मामले में एकजुट होकर निर्णय लिया है. पदाधिकारियों का कहना है कि अब वह अमेरिका संग कारोबार को खत्म कर देंगे. वहीं, इसकी भरपाई के लिए वह अफ्रीकी व यूरोपीय देशों की ओर अपना रुख करेंगे.
कानपुर के एक्पोर्टर अमेरिका से खत्म करेंगे कारोबार: काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन आरके जालान का कहना है कि ऐसे निर्यातक जिनका कारोबार 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, वह अब अमेरिका के साथ कारोबार को खत्म कर देंगे. हमारे कस्टमर हमसे उत्पादों पर 20 से 25 प्रतिशत तक छूट मांग रहे हैं, जो दे पाना संभव नहीं है.
कानपुर के कारोबारी दूसरे देशों से करेंगे कारोबार: इसी तरह लेदर कारोबारी व सीएलई के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी का कहना है कि निर्यातकों के लिए 50 प्रतिशत टैरिफ लागू करना कहीं से उचित नहीं है. बेहतर होगा हम अमेरिका के स्थान पर दूसरे देशों संग कारोबार को विस्तार दें.
लेदर कारोबारी जावेद इकबाल का कहना है, अमेरिका के साथ 50 प्रतिशत टैरिफ की दशा में कारोबार करना चुनौती पूर्ण होगा. इसलिए अन्य देशों में कारोबार देखेंगे. जब अमेरिका में हमारे उत्पाद महंगे होंगे तो कारोबार सम्भव नहीं है.
कानपुर के 10 लाख लोगों पर रोजी-रोटी का संकट गहराया: लेदर इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष व चर्म निर्यात परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी का कहना है कि डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से कानपुर के 10 लाख लोग ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित होंगे. जबकि एक लाख कर्मियों के रोजगार पर संकट के बादल हैं.
अमेरिका से कानपुर का सालाना 2500 करोड़ का कारोबार: फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि अमेरिका के साथ अभी तक कानपुर से सालाना हजारों करोड़ रुपये का कारोबार होता रहा है. वित्त वर्ष 2024-25 में 2500 करोड़ का कारोबार हुआ. इसमें लेदर का निर्यात सबसे अधिक है, 1000 करोड़ रुपए रहा है. लेकिन, इस नए टैरिफ से निर्यातकों के सामने संकट की स्थिति खड़ी हो गई है.
ट्रंप के टैरिफ से टूटा आगरा का जूता कारोबार: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ का असर आगरा के फुटवियर एक्सपोर्ट कारोबार पड़ा है. टैरिफ से आगरा के फुटेवियर उद्योग और एक्सपोर्ट पर गंभीर संकट से लेदर फुटवियर एक्सपोर्टर बेहद मायूस हैं. क्योंकि, पहले ही एक्सपोर्टर के हाथ से नए ऑर्डर छिटक गए हैं. जिससे कई फुटवियर इकाइयों में कामकाज ठप हो चुका है तो कुछ में कर्मचारियों की संख्या कम करने पर मंथन हो रहा है.
आगरा में 5 लाख लोगों पर रोजगार का संकट: मुगल काल से आगरा में चमड़े के जूते बन रहे हैं. ये दुनिया भर में मशहूर हैं. आगरा में जूता बनाने का काम घर-घर के साथ ही बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में होता है. जिले में 5 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शूज कारोबार से जुडे हैं. अमेरिका के नए टैरिफ से इनके सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है.
आगरा को नहीं मिल रहे ऑर्डर: आगरा के लेदर शूज की दुनिया में चमक और धमक है. अमेरिका के नए टैरिफ का आगरा के शूज कारोबार पर सीधा पड़ रहा है. विंटर के आर्डर जो आए थे, उन्हें तो 27 सितंबर तक 25 प्रतिशत टैरिफ की वजह से भेज दिया गया. अब नए सीजन के लिए काम नहीं मिल रहा है.
नुकसान में चल रहा लेदर फुटवियर कारोबार: आगरा का शूज कारोबार टैरिफ के संकट से पहले ही नुकसान में चल रहा है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 की बात करें तो आगरा से अमरीका को 370 करोड़ रुपए से भी अधिक का लेदर फुटवियर एक्सपोर्ट रहा था. जो 2023-2024 में 260 करोड़ रुपए के करीब ही रह गया था. एक साल में ही लगभग 110 करोड़ रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी. जबकि, तब देश में अमेरिका का कोई रेसीप्रोकल टैरिफ लागू नहीं था.
2025 की तिमाही में 50 करोड़ का कारोबार: आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट चैंबर एफमेक के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता बताते हैं कि अच्छी गति से काम कर रहे थे. पहली तिमाही में 50 करोड़ रुपए का लेदर फुटवियर एक्सपोर्ट कर लिया. मगर, अब टैरिफ से समर सीजन के आर्डर नहीं आ रहे हैं. जबकि, इस साल हमें अमेरिका में शूज एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद थी. टैरिफ से आगरा के शूज कारोबार को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है.
टैरिफ से शूज की कीमत भी डेढ़ गुना बढ़ी: फुटवियर एंव चर्म उद्योग विकास परिषद के चेयरमैन पूरन डावर बताते हैं कि देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है. 3 साल से आगरा का अमेरिका से एक्सपोर्ट बढ़ा है. अभी रुकने की नौबत नहीं है. 50 प्रतिशत टैरिफ से कारोबार पर बुरा असर होता दिख रहा है. 50 प्रतिशत टैरिफ से शूज की कीमत भी डेढ़ गुना बढ़ी है. जिससे बिक्री पर असर होगा.
आगरा से 300 करोड़ का कारोबार: आगरा से अमेरिका में शूज और शूज कंपोनेट का कारोबार बीते सालों में ही बढा है. जो करीब 300 करोड रुपए तक पहुंच गया था. अब 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने से अमेरिका के ऑर्डर रुक चुके हैं. इसके साथ ही नई बुकिंग भी नहीं हो रही हैं. यद ऐसी स्थिति लंबे समय तक रही तो आगरा का लेदर फुटवियर एक्सपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित होगा.
5 प्रतिशत GST से मिलेगी राहत: आगरा सोल एंड शू कंपोनेंट के अध्यक्ष विनोद शीतलानी ने बताया कि अभी शू कंपोनेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी है. इसके साथ ही अब 50 प्रतिशत टैरिफ हो गया. ऐसे में सरकार को चाहिए कि जीएसटी में कटौती करें. अभी के हालात देखकर शू कंपोनेंट पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दें तो आगरा के शूज कारोबार और कारोबारियों को राहत मिलेगी.
सरकार करे लॉबिंग, हम क्वालिटी देंगे बेहतर: आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट चैंबर एफमेक के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता बताते हैं कि अमेरिका का नया टैरिफ हमें आगे बढने से रोक नहीं सकता है. बल्कि, हमें और विकल्प तलाशने का मौका दे रहा है. हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए. इसमें कई स्तर पर काम हो सकता है. जिसमें भारत सरकार लॉबिंग करे. जिससे अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके. जिससे अमेरिका टैरिफ कम करें.
दूसरा स्तर यह है कि हम अपनी क्वालिटी और बेहतर करें. जिससे अमेरिका की जनता प्रीमियम कीमत पर भी भारत से शूज खरीदने को तैयार रहे. यदि अमेरिकी टैरिफ की बात करें तो पहले भारत पर 9 प्रतिशत टैरिफ था. इसके बाद ट्रंप ने इसे 25 प्रतिशत किया. इसके बाद अब इसे ही बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है. इसलिए, हमें व्यापार बढाने के विकल्प पर काम करना चाहिए.
सरकार से सहयोग की उम्मीद, नए बायर भी खोज रहे: आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट चैंबर एफमेक के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता बताते हैं कि टैरिफ को लेकर फिलहाल जो माहौल बना है, उससे एक्सपोर्टर अभी कुछ भी कहने और करने की स्थिति में नहीं हैं. सरकार से सभी राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. इस माहौल को देखकर सरकार को आगे आना चाहिए.
देश के शूज कारोबार और अन्य उद्योगों की गति को पहले जैसी बनाए रखने के लिए बैंक इंटरेस्ट, सब्सिडी डिजायन, रिसर्च समेत अन्य कार्यों को लेकर सरकार सहयोग करे. टैरिफ के असर को कम करने के लिए प्रोत्साहन स्कीम सरकार लेकर आए. कच्चे माल की लागतों को कम कराने की दिशा में भी प्रयास जरूरी है.
इसके साथ ही एक्सपोर्टर भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि नए बयार मिलें. मगर, इस कार्य में लंबा समय लगेगा. ऐसे में सबसे पहले सरकार के सहयोग से ही आगरा के लेदर फुटवियर कारोबार उबरेगा. सरकार से उम्मीद है कि एक सितंबर से 31 मार्च तक के लिए कोई स्कीम लेकर आए. जिससे हम रेट कोट कर सकें. ऐसा करने से शूज एक्सपोर्टर अपना टर्न ओवर और नौकरियां भी बचाए रख सकेंगे.
कारोबार ठप हुआ, कई फैक्ट्रियों में काम बंद: द आगरा शू फैक्टर्स फैडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने बताया कि 27 अगस्त का दिन यूएस में शूज एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारियों के लिए काला दिन रहा. आगरा से अमेरिका को ही एक्सपोर्ट करने वाले शूज कारोबारी हैं. इनमें पांच ऐसे एक्सपोर्टर हैं, जो टैरिफ को लेकर असमंजस में हैं.
उनकी फैक्ट्रियों में काम लगभग अभी बंद है. क्योंकि, 50 प्रतिशत टैरिफ से अधिकतर नए आर्डर होल्ड पर चले गए या कैंसिल हो गए हैं. हर सीजन में आगरा से अमेरिका में शूज का एक्सपोर्ट 7 से 8 लाख पेयर्स का रहता है. मंदी की वजह से पहले की अमेरिका से 4 से 5 लाख पेयर्स का आर्डर था. वो आर्डर भी होल्ड पर चला गया है. जिससे जो रॉ मेटिरयल के सप्लायर्स हैं, उनके सामने कैश का क्रंच खड़ा हो गया है.
टैरिफ से बड़ा संकट
- नए ऑर्डर पर संकट: टैरिफ से शूज कारोबार की उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित होगी. इस दौरान इकाई का संचालन करना मुश्किल हो जाएगा.
- रोजगार पर संकट: जब इकाईयां का संचालन प्रभावित होगा तो कुशल एवं अकुशल कार्मिकों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है.
- माल खपाने की दिक्कत: आगरा की शूज इकाइयों में तैयार माल भरपूर मात्रा में है. अब यह बना हुआ माल कब और कहां पर बिकेगा. यह बडा सवाल है.
- लेन देन के विवाद: शूज कारोबार पर लगाए गए 25 फीसदी टैरिफ के हिसाब अभी तक पूरे नहीं हुए. अब 50 फीसदी की दर से कारोबार का बेड़ा गर्क होगा.
मोदी सरकार से उम्मीद
- नए बाजार की तलाश में सरकारी सहयोग की उम्मीद.
- ब्रांडिंग के लिए प्रोत्साहन स्कीम लागू करने की उम्मीद.
- टैरिफ के घाटे की भरपाई के लिए नई स्कीम लाने की उम्मीद.
- कच्चे माल की लागतों में कमी लाने में मदद की उम्मीद.
- डिजाइनिंग एवं कुशलता के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने की उम्मीद.
आगरा से अमेरिका को लेदर शूज एक्सपोर्ट
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 - 370 करोड़ रुपये
- वित्तीय वर्ष 2023-2024 - 260 करोड़ रुपये
- वित्तीय वर्ष 2024-2025 - 50 करोड़ रुपये
फुटवियर का दुनिया में 11वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत: भारत सरकार के आंकडों की बात करें तो दुनिया में 17.7 बिलियन जोड़ी जूतों का उत्पादन होता है. जिसमें से 11.63% भारत तैयार करता है. चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जूता उत्पादक देश है. यदि एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत ने साल 2022 में 3.13 बिलियन डॉलर के फुटवियर का एक्सपोर्ट किया था. दुनिया में भारत का फुटवियर एक्सपोर्ट में 11वां स्थान है.
कारोबारियों को सरकार से उम्मीद: टैरिफ लागू होने और वार्ता के सकारात्मक संकेत से आगरा के फुटवियर एक्सपोर्टर को राहत की उम्मीद जगी है. शूज कारोबारी और एक्सपोर्टर अब सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं. जिसमें न्यूनतम ब्याज दर पर फंड मिले, जीएसटी दर में कमी, रिसर्च एंड डवलपमेंट की पॉलिसी आए. इसके साथ ही इस नुकसान की भरपाई के लिए कोई प्रोत्साहन स्कीम की घोषणा की जाए.
