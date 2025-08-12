ETV Bharat / state

अमेरिकी टैरिफ से निर्यातकों में अफरा-तफरी का माहौल, दिल्ली के व्यापारियों को भारी नुकसान की आशंका - US INDIA TRADE ROW

अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो यह संकट दिल्ली के व्यापार व परिवहन उद्योग के लिए गंभीर आर्थिक झटका हो सकता है.

अमेरिकी टैरिफ से निर्यातकों में अफरा-तफरी
(ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2025 at 7:40 PM IST

नई दिल्लीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 31 अगस्त 2025 से भारत से होने वाले हैंडीक्राफ्ट व संबंधित उत्पादों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले के बाद देशभर में निर्यातकों में अफरा-तफरी बढ़ गई है. क्योंकि 31 अगस्त से पहले अमेरिका माल भेजने की होड़ के बीच ईसीगेट पोर्टल की रफ्तार धीमी हो गई है. खासतौर पर राजधानी दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों के व्यापारी इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यहां से अमेरिका को हैंडीक्राफ्ट, सजावटी सामान, टेक्सटाइल व अन्य उत्पाद बड़ी मात्रा में निर्यात होते हैं.

ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर का कहना है कि अचानक बढ़ी मांग व समय से पहले माल भेजने की होड़ के बीच ईसीगेट (ECGate) पोर्टल की धीमी गति के साथ ही बार-बार आने वाली तकनीकी दिक्कतों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं. कंटेनरों की लोडिंग व क्लीयरेंस प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, जिसके चलते इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) और विभिन्न डिपो पर कंटेनरों का अंबार लगा हुआ है. कई ट्रक व कंटेनर कई दिनों से रुके पड़े हैं, जिससे निर्यात की समय सीमा पर खतरा मंडराने लगा है.

(ETV Bharat)

ऑर्डर कैंसिल होने का भी डरः राजेन्द्र कपूर का कहना है कि निर्यात में देरी होने से व्यापारियों को आशंका है कि उनके अमेरिकी खरीदार ऑर्डर रद्द कर सकते हैं. इससे न सिर्फ लाखों-करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि भविष्य के व्यापारिक संबंधों पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा. ऐसे में ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है.

राजेंद्र कपूर ने कहा है कि ईसीगेट पोर्टल व क्लीयरेंस प्रक्रिया में तत्काल सुधार किया जाए, जिससे माल की लोडिंग और शिपमेंट में तेजी आ सके. विशेष निर्यात दिवस घोषित किया जाए, ताकि कंटेनरों की तेजी से प्रोसेसिंग व शिपमेंट संभव हो सके. दिल्ली व आसपास के व्यापारियों के लिए विशेष छूट के साथ सुविधा दी जाए, जिससे उनके निर्यात ऑर्डर बचाए जा सकें.

आर्थिक संकट की भी चेतावनीः एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो यह संकट दिल्ली के व्यापार व परिवहन उद्योग के लिए गंभीर आर्थिक झटका साबित हो सकता है. उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र की तत्परता व प्रक्रियाओं की गति ही यह तय करेगी कि दिल्ली के निर्यातक इस मुश्किल दौर से बिना बड़े नुकसान के निकल पाते हैं या नहीं.

