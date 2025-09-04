यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में किसानों की सब्सिडी वाले यूरिया खाद की कालाबाजारी का तीन और मामले सामने आए हैं. तीनों ही मामलों में यूरिया खाद के कुल 1512 बैग कब्जे में लिए हैं. बता दें कि पहला मामला यमुनानगर के साढ़ौरा से सामने आया है. जिसमें यूरिया के कट्टे एक पैलेस में रखे गए थे. जबकि 432 कट्टे अनाज मंडी में एक गोदाम में रखे गए थे. कृषि विभाग को इसकी सूचना मिली. मौके पर पुलिस के साथ छापेमारी की गई, तो साढ़ौरा अनाज मंडी में दुकान से 432 कट्टे यूरिया खाद के बरामद किए गए हैं.

"जांच में शिकायत सही पाई गई": इसी तरह से रॉयल पैलेस में रखे गए 240 कट्टे यूरिया खाद के कब्जे में लिए गए. उप कृषि निदेशक डॉ. आदित्य डबास ने बताया कि "विभाग को सूचना मिली थी कि किसानों के सब्सिडी वाले यूरिया खाद को प्लाईवुड फैक्ट्री में बेचने के लिए किसी गोदाम और पैलेस में रखा गया है. मौके पर जांच की तो सूचना सही पाई गई. दोनों जगह से 672 कटे कब्जे में लिए गए. तीसरे मामले में ट्रक से यूरिया खाद बरामद हुई. तीनों मामलों में कुल 1512 कट्टे बरामद किए गए".

जांच के लिए भेजे सैंपल: विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक बालमुकुंद को बुलाया गया. उन्होंने बरामद की गई यूरिया के सैंपल लिए. उन्होंने बताया कि "यह मामला साढ़ौरा पुलिस को सौंप दिया है. अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी". वहीं, उप कृषि निदेशक ने बताया कि "साढ़ौरा के लाइसेंस विक्रेता को भी लाइसेंस रद्द करने का नोटिस दिया जाएगा. क्योंकि उन्हीं के यहां से यह यूरिया निकला था".

यूरिया खाद की कालाबाजारी (Etv Bharat)

क्या है खाद की कीमत?: किसानों की सब्सिडी वाला यूरिया करीब 270 रुपये का कट्टा मिलता है. जबकि प्लाईवुड फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले यूरिया की कीमत 2 हजार प्रति बैग है. कुछ दलाल सक्रिय होकर किसानों के सब्सिडी वाले यूरिया को लेकर बीच में मुनाफा कमा कर प्लाईवुड फैक्ट्री में बेच देते हैं. यह धंधा लंबे समय से चल रहा है. उप कृषि निदेशक ने बताया कि "इस मामले में विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की जाती रहती है. ताकि किसानों के सब्सिडी वाले यूरिया का दुरुपयोग न हो, लेकिन इसके बावजूद ऐसे मामले सामने आते हैं. जहां विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है".

अभी तक क्या कार्रवाई की?: डबास ने बताया कि "जिसके भी लाइसेंस पर ये खाद मंगवाई गई थी, उनको नोटिस जारी किया गया है. तीनों ही जगहों पर FIR करवा दी गई है. लाइसेंस रद्द करवा दिए गए हैं और आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है".

ये भी पढ़ें: सोनीपत में यमुना ने तोड़ा सालों पुराना रिकॉर्ड, जिला प्रशासन ने कई गांवों को कराया खाली, हजारों एकड़ फसलें तबाह

ये भी पढ़ें: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पर पलटवार, पीएम मोदी पर भी साधा निशाना, बाढ़ प्रभावितों के लिए की मुआवजे की मांग