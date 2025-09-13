बाराबंकी में यूरिया की कालाबाजारी; थोक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित, मुकदमा दर्ज
थोक विक्रेता एक कंपनी को सब्सिडी वाली यूरिया बेच रहा था, वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा सीजीएसटी तय करते समय यह खुलासा हुआ.
Published : September 13, 2025 at 12:22 PM IST
बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में एक थोक उर्वरक विक्रेता ने किसानों को वितरित करने के लिए आई यूरिया की 77 बोरियां एक यूरिया-फॉर्मेल्डिहाइड एवं रेजिन कंपनी को बेच डाली. वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा सीजीएसटी तय करने के दौरान यह खुलासा हुआ.
इसके बाद भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जीएसटी विजिलेंस महानिदेशक के आदेश पर थोक विक्रेता और उसके पार्टनर के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही फर्म का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है.
कृषि विभाग को कार्रवाई के लिए भेजे गए पत्र में बताया गया है कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एवं रेजिन के निर्माताओं के खिलाफ जीएसटी चोरी की जांच के दौरान यह पाया गया कि कंपनी सतरिख नाका स्थित थोक उर्वरक विक्रेता मेसर्स अग्रवाल एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज से कृषि ग्रेड यूरिया यानी टेक्निकल ग्रेड यूरिया के बजाय सब्सिडी वाली यूरिया खरीद रहे थे.
मेसर्स अग्रवाल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के खिलाफ जांच के दौरान कृषि ग्रेड यूरिया के दुरुपयोग के साक्ष्य मिलने पर फर्म के पार्टनर विकास अग्रवाल के बयान सीजीएसटी ऐक्ट 2017 की धारा 70 के तहत दर्ज किए.
पार्टनर विकास अग्रवाल द्वारा स्वीकार किया गया कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन निर्माता को कृषि ग्रेड यूरिया बिक्री की गई है. इस तरह से थोक उर्वरक विक्रेता मेसर्स अग्रवाल एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज द्वारा सब्सिडी वाली यूरिया की कंपनी को अनाधिकृत रूप से सप्लाई कर रहा था. जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का खुला उल्लंघन है और यह कार्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध है.
लिहाजा जिला कृषि अधिकारी राजितराम ने थोक विक्रेता मेसर्स अग्रवाल एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज की प्रोपराइटर भावना अग्रवाल पत्नी अनुपम अग्रवाल निवासी गोमती नगर लखनऊ एवं पार्टनर विकास अग्रवाल पुत्र धीरज अग्रवाल निवासी मुंशीगंज, बाराबंकी के खिलाफ नगर कोतवाली में शुक्रवार को मुकदमा दर्ज कराया है. जिला कृषि अधिकारी राजितराम ने बताया कि फर्म का लाइसेंस निलंबित करते हुए यूरिया खाद बिक्री से संबंधित दस्तावेज दिखाने का आदेश दिया है.
