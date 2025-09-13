ETV Bharat / state

बाराबंकी में यूरिया की कालाबाजारी; थोक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित, मुकदमा दर्ज

बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में एक थोक उर्वरक विक्रेता ने किसानों को वितरित करने के लिए आई यूरिया की 77 बोरियां एक यूरिया-फॉर्मेल्डिहाइड एवं रेजिन कंपनी को बेच डाली. वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा सीजीएसटी तय करने के दौरान यह खुलासा हुआ.

इसके बाद भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जीएसटी विजिलेंस महानिदेशक के आदेश पर थोक विक्रेता और उसके पार्टनर के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही फर्म का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है.

कृषि विभाग को कार्रवाई के लिए भेजे गए पत्र में बताया गया है कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एवं रेजिन के निर्माताओं के खिलाफ जीएसटी चोरी की जांच के दौरान यह पाया गया कि कंपनी सतरिख नाका स्थित थोक उर्वरक विक्रेता मेसर्स अग्रवाल एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज से कृषि ग्रेड यूरिया यानी टेक्निकल ग्रेड यूरिया के बजाय सब्सिडी वाली यूरिया खरीद रहे थे.

मेसर्स अग्रवाल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के खिलाफ जांच के दौरान कृषि ग्रेड यूरिया के दुरुपयोग के साक्ष्य मिलने पर फर्म के पार्टनर विकास अग्रवाल के बयान सीजीएसटी ऐक्ट 2017 की धारा 70 के तहत दर्ज किए.