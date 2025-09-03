ETV Bharat / state

उर्दू TET अभ्यर्थियों ने जहर की शीशी लेकर पहुंचे JDU ऑफिस, बोले- मांग नहीं मानी गई तो करेंगे आत्मदाह - URDU TET RESULT PROTEST

पटना में उर्दू TET अभ्यर्थी जहर की शीशी लेकर JDU कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया. अभ्यर्थियों में आत्मदाह की धमकी दी. पढ़ें पूरी खबर

पटना में जदयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी
पटना में जदयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2025 at 2:53 PM IST

पटना: चुनावी साल में विभिन्न संघों की ओर से लगातार आंदोलन और हंगामा हो रहा है. बुधवार को उर्दू टेट अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया. अभ्यर्थियों ने हाथ में जहर की शीशी लेकर जेडीयू कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए. प्रदर्शनकारियों कह रहे है कि पिछले 10 साल से रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है. अभ्यर्थी आत्मदाह करने की धमकी भी दे रहे है.

आत्मदाह की दी धमकी: अभ्यर्थी प्वाइजन लिखी शीशी लेकर पहुंचे उर्दू टेट अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी मांग नहीं मानेंगे तो जदयू कार्यालय के सामने ही हम लोग आत्महत्या कर लेंगे. बिहार के अलग-अलग जिलों से पहुंचे उर्दू अभ्यर्थियों ने कहा हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है. बेगूसराय से पहुंचे वसीम के हाथ में एक शीशी था जिसमें प्वाइजन लिखा हुआ था.

जदयू कार्यालय के पास पुलिस की तैनाती: हंगामा कर रहे उर्दू टेट अभ्यर्थियों को को लेकर बड़ी संख्या में जदयू कार्यालय के पास पुलिस की तैनाती की गई थी. अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी पहुंचे थे. उनके हाथ में भी शीशी थी और पुलिस के सामने ही जहर खाकर आत्महत्या करने की बात कर रहे थे. बाद में पुलिस ने उर्दू टेट अभ्यर्थियों को समझा कर जदयू कार्यालय से हटा दिया.

"प्वाइजन लेकर हम लोग पहुंचे हैं. नीतीश कुमार ने हम लोगों को मजबूर कर दिया है मरने के लिए तो तिल-तिल कर मरने से अच्छा है एक बार उनके सामने ही जहर खाकर अपनी जान दे दें. हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए 12000 TET का रिजल्ट सरकार निकाले." -वसीम, अभ्यर्थी

पटना में जदयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन
पटना में जदयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

पूर्णिया से पहुंचे अभ्यर्थी: पूर्णिया से आए मोहम्मद कसर ने कहा कि हम लोग जी कर क्या करेंगे. हम लोगों को पढ़ाया गया की नौकरी करके परिवार को देखेंगे. नीतीश कुमार नौकरी दे देते तो परिवार को देखते भी लेकिन टेट का रिजल्ट नहीं निकाला गया. वहीं सुपौल से आये आमिर उस्मानी के हाथ में भी शीशी थी उसमें प्वाइजन लिखा हुआ था.

"हम लोगों की एक ही मांग है 12000 टेट रिजल्ट सरकार जारी कर दे. पहले पास करके तकनीकी खराबियों के कारण फेल कर दिया गया. अब विधानसभा चुनाव से पहले यदि रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे यह अंतिम स्टेप होगा." -आमिर, अभ्यर्थी

एक दिन पहले चपरासी संघ ने किया था हंगामा: बता दें कि एक दिन पहले भी चपरासी संघ के बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने जदयू कार्यालय के पास हंगामा किया था और पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी. अपनी मांगों को लेकर लगातार विभिन्न संगठनों के लोग जदयू-बीजेपी सत्ता पक्ष के कार्यालय पहुंच रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार को धमकी भी दे रहे हैं.

