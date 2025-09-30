रायपुर अर्बन नक्सली गिरफ्तारी केस, माओवादी जग्गू को एनआईए कोर्ट में किया गया पेश, अदालत ने बढ़ाई रिमांड
रायपुर से गिरफ्तार अर्बन नक्सली को बिलासपुर के एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है.
September 30, 2025
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24 सितंबर को एक शहरी नक्सली को स्टेट इनवेस्टिगेटिव एजेंसी (SIA) ने पकड़ा था. इस अर्बन नक्सली का नाम जग्गू उर्फ रमेश कुरसम है. वह अपनी पत्नी कमला कुरसम के साथ डीडी नगर थाना इलाके में एक किराए के मकान में रहता था. रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने ईटीवी भारत से दोनों नक्सलियों के गिरफ्तारी की पुष्टि की थी. उन्होंने बताया था कि पकड़े गए नक्सली फर्जी आधार कार्ड के जरिए किराए का मकान लिया था. वह बीते एक महीने से रायपुर में रह रहे थे. एसआईए के बाद अब अर्बन नक्सली को बिलासपुर के एनआईए कोर्ट में पेश किया गया.
नक्सली जग्गू कुरसम की रिमांड हो रही थी खत्म: एनआईए के सरकारी वकील दाऊ राम चंद्रवंशी ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार नक्सली की रिमांड खत्म हो रही थी. उसके बाद उसे 29 सितंबर को बिलासपुर के एनआईए कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने 9 अक्टूबर तक अर्बन नक्सली जग्गू उर्फ रमेश कुरसम को रिमांड पर भेज दिया है.
जग्गू उर्फ रमेश कुरसम का तीन दिन का रिमांड था. उसका रिमांड खत्म हो रहा था. उसके बाद उसे एनआईए बिलासपुर कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने जग्गू उर्फ रमेश कुरसम को 9 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया है- दाऊ राम चंद्रवंशी. एनआईए के सरकारी वकील, बिलासपुर
अर्बन नक्सल दंपत्ति के बारे में खुलासा: 24 सितंबर और 26 सितंबर को रायपुर पुलिस ने अर्बन नक्सली जग्गू उर्फ रमेश कुरसम और उसकी नक्सल पत्नी कमला कुरसम के बारे में अहम खुलासा किया था. रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि दोनों नक्सली बीजापुर के गंगलूर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. वर्तमान में दोनों पति-पत्नी नक्सली डीडी नगर थाना क्षेत्र के चंगोरा भाटा इलाके में रह रहे थे. रायपुर एसएसपी ने यह भी बताया कि साल 2017 -18 से ये दोनों नक्सल संगठन में एक्टिव थे.
दोनों के पास से मिले कैश और गोल्ड: रायपुर के एसएसपी लाल उमेद सिंह ने इस केस में अहम खुलासा करते हुए बताया कि दोनों नक्सली के पास से भारी मात्रा में कैश और गोल्ड बरामद हुआ है. इनके कब्जे से पुलिस ने 10 तोले सोने के बिस्किट और 1 लाख 14 हजार रुपये कैश बरामद किए हैं. इनके पास एक मोबाइल फोन भी मिला, जिसकी जांच में पुलिस एजेंसियां जुटी हुई है. इस केस में महिला नक्सली कमला कुरसम को 25 सितंबर को एनआईए कोर्ट बिलासपुर में पेश किया गया. अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था. 29 सितंबर को पुरुष नक्सली जग्गू उर्फ रमेश कुरसम को बिलासपुर की एनआईए कोर्ट में पेश किया गया. उसे अदालत ने 9 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया है.
रायपुर से एक और नक्सली की हुई थी गिरफ्तारी: दोनों नक्सलियों से एसआईए ने जब पूछताछ की तो अहम खुलासे हुए. पूछताछ के बाद 28 सितंबर को रायपुर से एक और नक्सली गिरफ्तार किया गया. नक्सली का नाम रामा किचाम है. वह कोरबा के कोयला खदान में मजदूरी का काम करता था. वर्तमान में वह पुरानी बस्ती थाना इलाके में रह रहा था. SIA को नक्सली रामा किचाम का इनपुट पहले गिरफ्तार हुए नक्सली दंपति से पूछताछ में मिला था.