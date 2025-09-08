चार साल बाद जनवरी में होगी UPTET की परीक्षा, जल्द शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया, जानिए ACS ने क्या कहा
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 18-19 दिसंबर 2025 और 29-30 जनवरी 2026 को अन्य प्रतियोगी परीक्षा नहीं करने के आदेश जारी किए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 10:21 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में टीचर बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. आयोग ने 4 साल बाद टीईटी परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया है. उत्तर प्रदेश टीईटी की परीक्षा की तारीखों की घोषणा विभाग की तरफ से की गई है. यह परीक्षा अगले साल जनवरी में आयोजित की जाएगी. परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित होगी. इसके लिए जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होगी. पिछली बार यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी.
बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 18 और 19 दिसंबर 2025 और 29-30 जनवरी 2026 को कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा नहीं करने के आदेश जारी किए हैं. दीपक कुमार के मुताबिक उप शिक्षा सेवा चयन आयोग की 15 व 16 अक्टूबर को प्रवक्ता भर्ती, 18 व 19 दिसंबर को प्रशिक्षित स्नातक और 29 व 30 जनवरी को यूपी टीईटी का आयोजन करने का निर्णय लिया है.
तीनों परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे. इसलिए इन तीनों परीक्षाओं के दिन कोई अन्य परीक्षाएं नहीं करने की बात कही गई है. वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेसिक शिक्षा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता को लेकर बीते दिनों एक आदेश जारी किया गया था. जो शिक्षक टीईटी परीक्षा पास नहीं है उनके सामने नौकरी का संकट खड़ा हो गया है. ऐसे शिक्षकों को विभाग के इस आदेश के बाद राहत मिलने की उम्मीद है.
