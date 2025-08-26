ETV Bharat / state

यूपी टी20 लीग ; काशी रुद्रास ने गौर गोरखपुर लायंस को 6 विकेट से हराकर दर्ज की छठी जीत - UPT20 LEAGUE 2025

लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में UPT20 टूर्नामेंट में काशी रुद्रास और गौर गोरखपुर लायंस के बीच शानदार मुकाबला देखने का मिला.

इकाना क्रिकेट स्टेडियम में UPT20 टूर्नामेंट.
इकाना क्रिकेट स्टेडियम में UPT20 टूर्नामेंट. (Photo Credit : ETV Bharat)
लखनऊ : इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए UPT20 टूर्नामेंट में काशी रुद्रास ने अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए गौर गोरखपुर लायंस को छह विकेट से हराकर लगातार छठी जीत दर्ज की. तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और सलामी बल्लेबाज दीपक राणा की आक्रामक पारी ने रुद्रास को 16 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचा दिया.








मैच की शुरुआत बारिश के कारण देरी से हुई. काशी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. गोरखपुर लायंस की शुरुआत खराब रही. पहली ही गेंद पर अंचित यादव आउट हो गए. इसके बाद अक्षदीप नाथ, प्रिंस यादव और अल्मास शौकत भी जल्दी पवेलियन लौट गए. पावर प्ले के बाद लायंस का स्कोर चार विकेट पर मात्र 22 रन था. निशांत कुशवाहा (42) और हरदीप सिंह (26) ने छठे विकेट के लिए 48 रनों की साझेदारी कर टीम को संभाला. अंतिम पांच ओवरों में 63 रन जोड़कर लायंस ने 20 ओवर में 132/8 का स्कोर बनाया. काशी के लिए अटल बिहारी राय ने तीन और शिवम मावी ने दो विकेट लिए.

जवाब में काशी रुद्रास ने शानदार बल्लेबाजी की. सलामी बल्लेबाज दीपक राणा ने शुरुआती नौ गेंदों पर रन नहीं बनाए, लेकिन इसके बाद 16 गेंदों में तीन छक्कों और तीन चौकों की मदद से 34 रन ठोक दिए. कप्तान करण शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने पावर प्ले में 52 रन जोड़े. दोनों के जल्दी आउट होने के बाद उपेंद्र यादव (42) और शुभम चौबे ने समझदारी से पारी को आगे बढ़ाया. उपेंद्र यादव को रन-आउट करने का एक मौका मिला, लेकिन लायंस के विकेटकीपर हरदीप गेंद पकड़ने में नाकाम रहे. उपेंद्र ने इसका फायदा उठाते हुए एक छक्का जड़ा. शुभम ने आखिरी शॉट के साथ चौका लगाकर काशी को 16 ओवर में 135/4 के स्कोर के साथ जीत दिलाई. अटल बिहारी राय को उनके शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया.

