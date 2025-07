ETV Bharat / state

मुम्बई से किडनैप व्यापारी को यूपीएसटीएफ ने बांदा से किया सकुशल बरामद, तीन गिफ्तार, 50 लाख की मांगी थी फिरौती - KIDNAPPED FROM MUMBAI FOUND IN UP

पुलिस की गिरफ्त में तीन आरोपी ( photo credit ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी एसटीएफ ने बुधवार को बांदा से फिरौती के लिए अपहरण किये एक युवक को सकुशल बरामद कर लिया है. साथ ही अपहरणकर्ताओं को बॉदा से गिरफ्तार किया है. 12 जून को मुम्बई से रियल स्टेट व्यवसायी को मुम्बई से पैसे के लेनदेन में अपहरण कर लिया था. एसटीएफ ने अपहरण की घटना का खुलासा करते हुए सरवर खान उर्फ इश्तियाक व उसके 2 अन्य साथियों को बांदा से गिरफ्तार कर अपहृत को सकुशल बरामद किया गया. एसडीएफ प्रयागराज के पुलिस उपाधीक्षक शैलेश प्रताप सिंह के मुताबिक महाराष्ट्र के बृहत मुम्बई महाराष्ट्र में रियल स्टेट व्यवसायी साजिद के अपहरण होने के सम्बन्ध मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें नामजद अभियुक्त सरवर खान व अन्य की गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र पुलिस द्वारा यूपीएसटीएफ से सहयोग मांगा गया था. घटना के खुलासे के लिए जांच पड़ताल कर रही थी. इसी कड़ी में बुधवार को थाना ओशिवरा जनपद और बृहत मुम्बई शहर, महाराष्ट्र टीम की संयुक्त कार्रवाई में वांछित अभियुक्तों को कृष्ण कुंज मैरिज लान के सामने बबेरू रोड, कालू कुंआ थाना क्षेत्र कोतवाली नगर से गिरफ्तार कर अपहृत को सकुशल बरामद कर लिया गया.