UPSSSC भर्ती विवाद; महिला कल्याण विभाग में मुख्य सेविका पद की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी न होने से अभ्यर्थी परेशान - UPSSSC RECRUITMENT 2567 POSTS

फाइनल मेरिट लिस्ट का एक महीने से इंतज़ार, UPSSSC दफ्तर का अभ्यर्थियों ने किया घेराव ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : May 26, 2025 at 1:58 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 2:33 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की तरफ से प्रदेश के महिला कल्याण एवं बाल पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका के पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण पूरा होने के बाद भी अभी तक चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट नहीं जारी की गई है. प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार महीनों से कर रहे हैं. इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं. UPSSSC दफ्तर का अभ्यर्थियों ने किया घेराव (Video Credit; ETV Bharat)

सोमवार को राजधानी लखनऊ के पिकप भवन में स्थित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी पहुंचे थे. अभ्यर्थियों का कहना था कि आयोग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करा लिया गया है. पर चयनित छात्रों की फाइनल मेरिट सूची नहीं जारी की जा रही है. जिसके कारण अभ्यर्थियों में लगातार मायूसी और चिंता बढ़ती जा रही है. 24 अप्रैल तक जारी करनी थी फाइनल मेरिट लिस्ट : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा (पीईटी) 2021 के आधार पर महिला विकास एवं बाल पुष्टाहार विभाग में 2693 पदों की भर्ती निकली थी. जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया साल 2022 में शुरू किया गया था. करीब 3 साल चले लंबे भर्ती प्रक्रिया के बाद आयोग ने 2693 पदों की जगह विज्ञापन को रिवाइस करते हुए 2567 पदों के लिए ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था. इस साल 12 फरवरी 2025 तक अभ्यर्थियों के अंतिम वेरीफिकेशन करने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया था. इसके बाद आयोग की तरफ से वेरिफिकेशन में शामिल अभ्यर्थियों को होली से पहले इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कही थी. पर होली के बाद भी जब आयोग ने फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं जारी की, तब अभ्यर्थियों ने आयोग का घेराव किया था. जिसके बाद आयोग की तरफ से 25 अप्रैल 2025 तक हर हाल में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने का आश्वासन दिया था. उसके बाद भी मेरिट नहीं जारी हुआ है.



लास्ट डेट बीते हो गया है 1 महीना : आयोग कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने 25 अप्रैल तक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने का आश्वासन अभ्यर्थियों को दिया था. पर आज उसकी डेट लाइन को बीते भी 1 महीने का समय हो गया है. पर अभी तक आयोग की तरफ से फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं जारी की गई है. अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरिट लिस्ट न जारी होने के कारण परिवार की तरफ से लगातार उन पर दबाव बन रहा है. किसी की शादी इसके कारण रुकी हुई है, तो कोई आगे की भर्ती प्रक्रिया की तैयारी ठीक से नहीं कर पा रहा है.



Last Updated : May 26, 2025 at 2:33 PM IST