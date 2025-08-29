ETV Bharat / state

UPSSSC ने लॉन्च किया ऐप, अब मोबाइल पर ही मिलेगी परीक्षा की पूरी डिटेल, 6 और 7 सितंबर को 48 जिलों में होगी पीईटी-2025 - UPSSSC MOBILE APP

पीईटी- 2025 दो पालियों में होगी. आयोग ने परीक्षा जिलों की अग्रिम सूचना 27 अगस्त को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है.

48 जिलों में होगी पीईटी-2025.
48 जिलों में होगी पीईटी-2025.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए डिजिटल पहल की है. आयोग ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. इसके जरिये अभ्यर्थी अब परीक्षा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सीधे अपने मोबाइल पर पा सकेंगे. आयोग के अनुसार, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2025, 6 और 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में दो पालियों में होगी. परीक्षा जिलों की अग्रिम सूचना आयोग ने पहले ही 27 अगस्त को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी थी.

आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसएन साबत ने बताया कि एंड्रॉएड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. आयोग ने पहली बार अभ्यर्थियों की सुगमता के लिए गूगल प्ले स्टोर पर एक विशेष एंड्रॉएड ऐप उपलब्ध कराया है. इस ऐप से अभ्यर्थी अब सीधे अपने मोबाइल पर पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. आयोग का लक्ष्य अभ्यर्थियों को तकनीकी माध्यमों से और अधिक सुगम, पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करना है.

इस पहल से परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, अनावश्यक कठिनाइयां कम होंगी और अभ्यर्थी अपने समय व संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर सकेंगे. भविष्य में इस मोबाइल ऐप में और भी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, ताकि अभ्यर्थियों को एक ही मंच पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो सकें.

इस ऐप के माध्यम से अभ्यर्थी यह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे-

  • परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना
  • प्रवेश पत्र
  • परिणाम
  • अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं

ईमेल पर सूचना व प्रवेश पत्र लिंक-

  • आयोग ने पहली बार अभ्यर्थियों के पंजीकृत ईमेल पर परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना भेजी है.
  • प्रवेश पत्र जारी होने के बाद अभ्यर्थी निम्न माध्यमों से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे.

यहां से कर सकते हैं डाउनलोड-

  • आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से
  • पंजीकृत ईमेल पर भेजे गये लिंक के माध्यम से
  • गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एंड्रॉएड एप के माध्यम से

