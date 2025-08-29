लखनऊः उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएससीसी) के अध्यक्ष ने सभी 48 जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि बड़ी संख्या में पड़ोसी प्रदेशों व प्रदेश के अन्य जिलों के अभ्यर्थी व उनके परिजन यात्रा करेंगे. अभ्यर्थियों के परिवहन के लिय आवश्यक प्रबन्ध न हो पाने तथा रेलवे स्टेशनों व बस स्टेशनों पर समुचित व्यवस्थाएं न होने के कारण उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर हुई थी. उच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में चिंता व्यक्त करते हुए भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने की अपेक्षा की गयी थी. इसको लेकर गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इन सभी 48 जिलों के डीएम और पुलिस से आला अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए है.









अफसरों को दिए गए ये निर्देशः यूपीएससीसी के अध्यक्ष डॉ. एसएन साबत ने बताया कि 6 और 7 सितंबर को होने वाली पेट परीक्षा परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के लिए परिवहन के साथ परीक्षा केंद्रों तक निजी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. जहां जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसके आसपास होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला आदि की व्यवस्था देखने के साथ ही उसकी सूची बनाकर रेलवे, बस स्टेशन के आसपास चस्पा किया जाए. ऑटो चालक यूनियन, ट्रैवल एजेंसी और रोडवेज के साथ संयुक्त बैठक कर अभ्यर्थियों और उनके साथ आने वालों को समय से परीक्षा केंद्र पहुंचाने और परीक्षा समाप्त होने के बाद उन्हें रेलवे, बस स्टेशन छोड़ने के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे किसी भी अभ्यर्थी को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े.

प्रदेश के 48 जनपदों में 1479 परीक्षा केंद्रः अध्यक्ष डॉ. एसएन साबत ने बताया कि पीईटी 2025 का आयोजन 6 और 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जनपदों में स्थापित 1479 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में होगा. इस परीक्षा में कुल 25,31,996 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, और प्रत्येक पाली में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे. परीक्षा की सतत निगरानी के लिए 32,259 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा, 2,958 सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 1,64,615 कार्मिकों की तैनाती की गई है. साथ ही सभी केंद्रों के पास साइबर कैफे, फोटो स्टेट की दुकानें परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दायरे में मौजूद साइबर कैफे, फोटो स्टेट, इलेक्ट्रानिक गैजेट्स से संबंधित दुकानें बंद रहेगी. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर आर्मड पुलिस फोर्स (महिला-पुरुष) तैनात रहेगी. नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए एसटीएफ को लगाया गया है.

वहीं आयोग ने अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए जनपद की जानकारी के लिए परीक्षा जनपद की आगे सूचना सम्बन्धी विवरण आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी कर दिया गया है. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध Examination सेगमेंट के जाकर सम्बन्धित विकल्प पर जाकर मांगी गई जानकारी भरकर परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देख सकते हैं व उसे डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग का कहना है कि अभ्यर्थियों यह लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है.

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के पंजीकृत ईमेल पर परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना तथा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने सम्बन्धी लिंक भी बाद में भेजा जाएगा. आयोग द्वारा मुख्य वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने के बाद ही अभ्यर्थी उक्त लिंक के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे.