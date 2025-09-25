नवरात्र पर बनारस से विंध्यावासिनी के लिए 65 बसें, किस डिपो से कितनी बसें; जानिए
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र की ओर से किया गया खास इंतजाम, भक्तों को दर्शन में नहीं होगी असुविधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 11:38 AM IST
वाराणसीः नवरात्र के इस पर्व पर मां शक्ति के दरबार में पहुंचना अब आसान हो गया है.जी हां उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र की ओर से मां विंध्यवासिनी के दरबार तक 65 बसों का संचालन किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में यात्री माता के दरबार में पहुंच सके. बताते चले कि यह सुविधा श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए शुरू की गई है, इसके पहले 21 बेस बनारस से मिर्जापुर माता के दरबार तक जाती थी.
भारी भीड़ की वजह से बढ़ाई बस: बता दें कि, सामान्य दिनों की तुलना में नवरात्र में मां विंध्याचल के दरबार में भक्तों की भारी भारी भीड़ रहती है.इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से पूजा स्पेशल बसों को बढ़ा दिया गया है.जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत हो रही है और दूर दराज से माता के दरबार में दर्शन करने जाने वाले भक्तों को भी आराम मिल रहा है.
21 की जगह 65 बसें चलाई जा रहींः उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि शारदीय नवरात्र में विंध्याचल जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पूजा स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं. आम दिनों में इस रूट पर 21 बसें चलती हैं. फिलहाल इसे बढाकर 65 कर दिया गया है, जिससे भक्तों का सफर सुरक्षित और सुखद बन सके. वे सहजता से दर्शन करने विंध्याचल धाम पहुंच सकें.क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि नवरात्रि मेला अवधि में यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार बसों का संचालन मार्ग पर होगा.
किस डिपो में विंध्याचल के लिए कितनी अतिरिक्त बसें
|कैंट
|10
|काशी
|10
|चंदौली
|8
|ग्रामीण
|0
|जौनपुर
|20
|ग़ाज़ीपुर
|2
|सोनभद्र
|10
|विंध्याचल-विंध्यनगर
|5
ये भी पढ़ेंः यूपी में चुगलखोर की मजार, जिस पर 900 सालों से लोग मारते हैं जूता-चप्पल और पत्थर, जानिए कौन था और क्या है इतिहास?
ये भी पढ़ेंः कौन थी कंस की दासी कुब्जा? कैसे हुआ श्रीकृष्ण से विवाह; कुब्जा-कृष्ण मंदिर का दर्शन करने पहुंच रहीं राष्ट्रपति