UPSC Result: यूपी के होनहारों का देश में डंका, लखनऊ समेत कई जिलों के युवा छाए, अच्छी रैंक लाए - UPSC RESULT 2024

संघ लोक सेवा आयोग रिजल्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 23, 2025 at 9:02 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 9:24 AM IST 6 Min Read

लखनऊ/सीतापुर/मिर्जापुर/हमीरपुर/सहारनपुर/बदायू: संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. ऑल इंडिया रैंकिंग में यूपी के कई छात्र-छात्राओं ने अपना परचम लहराया है. लखनऊ की कुमुद ने जहां 69वीं रैंक लाकर राजधानी का मान बढ़ाया है. वहीं, मिर्जापुर में तैनात दो एसडीएम ने आईएएस परीक्षा पास की है. हमीरपुर, बदायूं, सहारनपुर सहित अलग-अलग जिलों के टॉपर्स ने परीक्षा पास करके यूपी का मान बढ़ाया है. लखनऊ की कुमुद को 69वीं रैंक: राजधानी की कुमुद मिश्रा ने ओवरऑल 69 रैंक लाकर मान बढ़ाया है. इनके अलावा प्रशांत सिंह ने 102वीं रैंक हासिल की है. अनुश्री सचान ने 220वीं रैंक पाई है. कुमुद मिश्रा ने बताया कि इस परीक्षा में सफलता के लिए सबसे जरूरी है, कंसिस्टेंसी और डेडीकेशन. जो भी लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 100 प्रतिशत प्रयास करना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी. कुमुद ने बताया कि उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की है. 69वीं रैंक प्राप्त कुमुद मिश्रा. (Video Credit: ETV Bharat) मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ने रचा इतिहास: मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत 13 होनहारों ने सफलता पाई है. इनमें लखनऊ सेंटर से 4 और प्रयागराज से 2 अभ्यर्थियों परीक्षा पास की है. प्रदेश के सभी 75 जिलों में अभ्युदय कोचिंग के 166 सेंटर्स संचालित हैं. इन सेंटर्स में पढ़ाई कर शगुन कुमार ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 100वीं रैंक हासिल की है. मयंक बाजपेई (सीतापुर) को 149वीं रैंक मिली. आयुष जायसवाल (बरेली) ने 178वीं और अदिति दुबे (लखनऊ) ने 180वीं रैंक के साथ सफलता अर्जित की. सौम्या शर्मा (प्रतापगढ़) ने 218वीं रैंक, प्रतीक मिश्रा (प्रयागराज) ने 234वीं और आंचल आनंद( गौतमबुद्ध नगर) ने 399वीं रैंक प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है. इनके अलावा अश्वनी शुक्ला (जालौन) ने 423वीं, उदित कुमार सिंह (प्रयागराज) ने 668वीं, दिशा द्विवेदी (लखनऊ) ने 672वीं, मनीष कुमार (लखनऊ) ने 748वीं, हिमांशु मोहन (अयोध्या) ने 821वीं और नैंसी सिंह (लखनऊ) ने 970वीं रैंक हासिल कर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की सफलता को नई ऊंचाई दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी. सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए सीएम योगी ने कहा कि प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त कर हम सभी का मानवर्धन करने वाली प्रदेश की बेटी शक्ति दुबे को बहुत-बहुत बधाई. उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों के स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. सीतापुर के उत्कर्ष नारायण को 850वीं रैंक: सीतापुर जिले के रोटी गोदाम में रहने वाले उत्कर्ष नारायण को 850 रैंक हासिल हुई है. उन्होंने पढ़ाई के दौरान नियमित अध्ययन के क्रम को कभी टूटने नहीं दिया. यही कारण रहा कि सफलता हासिल हुई है. वर्तमान में वो सहायक सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा खड़गपुर में तैनात हैं. वहीं, प्रशांत सिंह को 102वीं रैंक हासिल हुई है. वह कहते हैं कि असफल होने पर भी डटे रहना है, हार नहीं मानना है. इसी मूल मंत्र ने चौथे प्रयास में मुझे सफलता दिलाई. अकाश निगम को 418वीं रैंक मिली है. वह बताते हैं कि लखीमपुर खीरी जिले का रहने वाला हूं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और अभी जेएनयू से राजनीति विज्ञान में एमए कर रहे हैं.

मिर्जापुर से 4 का चयन हुआ: मिर्जापुर जिले में दो एसडीएम समेत 4 लोगों का IAS में चयन हुआ है. एसडीएम सौम्या मिश्रा और हेमंत मिश्रा के अलावा अवनीश सिंह और रोहित सिंह का चयन हुआ है. अवनीश सिंह आईपीएस प्रशिशु अधिकारी हैं, जो सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं. वहीं, रोहित सिंह झांसी में डिफेंस में सीईओ के पद पर काम कर रहे हैं. बदायूं के 3 होनहारों को मिली सफलता: बदायूं के तीन युवाओं ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है. पिंडौल गांव के दीपक गुप्ता पुत्र प्रदीप गुप्ता ने 113वीं रैंक, दातागंज के पढ़ेली गांव निवासी अभिनव शर्मा ने 130वीं रैंक और खंडुआ गांव के प्रत्यक्ष वार्ष्णेय ने 343वीं रैंक हासिल की है. इनकी सफलता से पूरे जिले में खुशी की लहर है. सहारनपुर की बेटी को 6वीं रैंक मिली: जिले के थाना नकुड़ इलाके के गांव नथोड़ी की बेटी कोमल पुनिया ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 6वीं रैंक प्राप्त की है. यूपीएससी का परिणाम घोषित होते ही गांव नथोड़ी निवासी रणवीर पुनिया की बेटी कोमल पुनिया की रैंक देखकर परिवार में खुशी का माहौल है. कोमल पुनिया ने 2016 की सीबीएसई परीक्षा में भी जिले में टॉप किया था. हमीरपुर के युवाओं को मिली सफलता: हमीरपुर से सुधांशु रंजन ने सिविल सर्विस में 828वीं रैंक, पूनम सिंह ने 648 रैंक हासिल की है. सदर तहसील के बेरी गांव निवासी बीरेंद्र सिंह रेलवे व फौज से सेवानिवृत्त हैं. उनकी बेटी पूनम सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा को पास की है. पूनम ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैंने विषयों का चयन किया और नोट्स बनाए. मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत अध्ययन किया और निबंध लेखन का अभ्यास किया. साक्षात्कार के लिए व्यक्तिगत जानकारी तैयार की और वर्तमान घटनाओं से अपडेट रही. वहीं, जिले के सुमेरपुर क्षेत्र के बदनपुर निवासी सेवानिवृत्त लेखपाल रामनारायण साहू के बेटे सुधांशु रंजन ने सिविल सर्विस में 828वीं रैंक पाई है. सुधांशु रंजन ने बेंगलुरु में एक कंपनी में काम करते हुए कड़ी मेहनत से अपना सपना पूरा किया है. मेरठ की शिवानी को मिली 71वीं रैंक: यूपीएससी परीक्षा परिणाम में मेरठ की बेटी शिवानी ने 71वीं रैंक हासिल की है. मेरठ के रुड़की रोड स्थित गोल्डन एवेन्यू फेस-2 की रहने वाली शिवानी ने तीसरे प्रयास में यह सफलता पाई है. शिवानी के पिता सुशील कुमार गुप्ता दिल्ली SBI में जनरल मैनेजर हैं, जबकि मां डॉ. सीमा गुप्ता आरजी गर्ल्स पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. शिवानी के बड़े भाई शांतनु सेना में मेजर हैं. यह भी पढ़ें: UPSC CSE Result: पांचवें प्रयास में टॉप आईं शक्ति दुबे, तीन प्रयास में PT भी नहीं कर पाई थी पास

Last Updated : April 23, 2025 at 9:24 AM IST