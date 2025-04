ETV Bharat / state

सब्र करो तो सब होगा… यूपीएससी इंटरव्यू में टाॅपर शक्ति दुबे ने पैनल को सुनाई खुद की कविता; जानिए- क्या सवाल पूछे गए, क्यों बोलना पड़ा साॅरी? - IAS TOPPER SHAKTI DUBEY

Published : April 24, 2025 at 7:43 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 11:04 AM IST

किताबें तो सारी पढ़ ली हैं, उनको हटाकर नई लगाने में वक्त लगेगा अभी. इमारत तो काफी पुरानी है, उसको गिराकर नई बनाने में वक्त लगेगा अभी. किस्से तो कई संभाल के रखे हैं, उनको कहानी बनाने में वक्त लगेगा अभी. सब्र करो तो सब होगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा अभी. प्रयागराज: सिविल सेवा परीक्षा-2024 में नंबर वन रैंक हासिल करने वाली प्रयागराज की शक्ति दुबे की खुद की लिखीं ये पंक्तियां उन्हें हमेशा प्रेरणा देती रही हैं. यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड ने जब शक्ति से उनकी हॉबी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कविताएं लिखती हैं. फिर क्या था? बोर्ड के एक मेंबर ने कहा कि खुद की लिखी किसी कविता की कुछ पंक्तियां सुनाइए. शक्ति ने तब इन्हीं पंक्तियों को बोर्ड के सामने सुनाया था. शक्ति दुबे की हॉबी का ये सवाल अंतिम सवाल था. करीब 50 मिनट तक चले लंबे इंटरव्यू के बाद इस सवाल के जवाब में जब शक्ति ने खुद की कविता सुनाई तो बोर्ड मेंबर्स के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे, कि चिल हो जा...तेरा सेकेक्शन पक्का है. हालांकि इंटरव्यू के दौरान एक सवाल ने शक्ति को असहज किया था. उन्हें बोर्ड के सामने सॉरी बोलना पड़ा. शक्ति से इंटरव्यू में और किस तरह के सवाल पूछे गए? कैसे सिविल सेवा की तैयारी की? क्या रणनीति रही? कितने घंटे पढ़ाई की? आगे सिलसिलेवार तरीके से सबकुछ पढ़िए... जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब मंगलवार को यूपीएससी का रिजल्ट आया तब शक्ति दूबे दिल्ली में थीं. कल बुधवार को वह अपने प्रयागराज पहुंचीं. घर-परिवार में हर तरफ खुशी का माहौल था, टाॅपर बिटिया का जमकर स्वागत किया गया. इसी सब के बीच ने शक्ति से उनके अब तक के सफर और सबसे बड़ी सफलता पर डिटेल में बातचीत की. Video Credit: ETV Bharat (Video Credit: ETV Bharat) सवाल: करीब 7 साल की तैयारी और 5वें प्रयास में सफलता, कैसे किया ये सब? जवाब: मैंने अपना पहला प्रयास ग्रेजुएशन के बाद ही आजमाया था. उस समय मेरी कोई तैयारी नहीं थी. दूसरा प्रयास भी ऐसे ही रहा था. तीसरे प्रयास में मैं गंभीर हुई और कोचिंग का सहारा लिया. मेहनत की, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा क्लियर नहीं कर पाई. इसके बाद मैंने अपनी गलतियों पर काम करना शुरू किया. चौथे प्रयास में मैं प्रारंभिक परीक्षा पास हुई, मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू दिया. तब 12 अंक से चयनित होने से रह गई. निराश तो जरूर हुई पर अपनी कविता की ये पंक्तियां- सब्र करो सब होगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा अभी…मुझे प्ररित करती रहीं. रिजल्ट के अगले ही दिन से और एनर्जी के साथ पढ़ाई में जुट गई. शायद ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और प्लान कर रखा था. प्रयागराज पहुंचने पर शक्ति दुबे का हुआ स्वागत. (Photo Credit: ETV Bharat) सवाल: क्या इस बार टॉप करने के बारे में सोचा था, कितनी उम्मीद थी आपको? जवाब: उम्मीद तो नहीं थी. मैं भगवान से बस प्रार्थना ही कर रही थी, कि चयनितों की फाइनल लिस्ट में कम से कम मेरा नाम जरुर हो. इस रैंक की तो कोई उम्मीद नहीं थी. शक्ति दुबे ने की ETV Bharat से बात. (Photo Credit: ETV Bharat) सवाल: इतनी बड़ी खुशखबरी, सबसे पहले कैसे पता चला सफलता के बारे में? जवाब: मैंने खुद ही रिजल्ट देखा था. सुबह से ही टेलीग्राम चैनल चेक कर रही थी. जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ, मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया. इसमें पहला नाम खुद का देखकर सहसा विश्वास ही नहीं हुआ. इसके बाद मैंने अपने पापा और मम्मी को फोन किया और उन्हें बताया. पापा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था. पूछा कि रैंक किसने बताई. मैंने कहा कि रिजल्ट में रैंक रहता है. इसके 10 मिनट बाद पापा का दोबारा फोन आया और पूछा कि सही से देखा है कि नहीं? मैंने कहा, हां पापा देखा है. मेरा ही नाम ही पहले नंबर पर है. मैंने यूपीएससी टॉप कर लिया है. इसके बाद सभी की खुशी का ठिकाना नही रहा. सवाल: मां के आप काफी करीब हैं. रिजल्ट के बाद उनका क्या रिएक्शन था?

Video Credit: ETV Bharat (Video Credit: ETV Bharat) सवाल: करीब 7 साल की तैयारी और 5वें प्रयास में सफलता, कैसे किया ये सब? जवाब: मैंने अपना पहला प्रयास ग्रेजुएशन के बाद ही आजमाया था. उस समय मेरी कोई तैयारी नहीं थी. दूसरा प्रयास भी ऐसे ही रहा था. तीसरे प्रयास में मैं गंभीर हुई और कोचिंग का सहारा लिया. मेहनत की, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा क्लियर नहीं कर पाई. इसके बाद मैंने अपनी गलतियों पर काम करना शुरू किया. चौथे प्रयास में मैं प्रारंभिक परीक्षा पास हुई, मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू दिया. तब 12 अंक से चयनित होने से रह गई. निराश तो जरूर हुई पर अपनी कविता की ये पंक्तियां- सब्र करो सब होगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा अभी…मुझे प्ररित करती रहीं. रिजल्ट के अगले ही दिन से और एनर्जी के साथ पढ़ाई में जुट गई. शायद ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और प्लान कर रखा था. प्रयागराज पहुंचने पर शक्ति दुबे का हुआ स्वागत. (Photo Credit: ETV Bharat) सवाल: क्या इस बार टॉप करने के बारे में सोचा था, कितनी उम्मीद थी आपको? जवाब: उम्मीद तो नहीं थी. मैं भगवान से बस प्रार्थना ही कर रही थी, कि चयनितों की फाइनल लिस्ट में कम से कम मेरा नाम जरुर हो. इस रैंक की तो कोई उम्मीद नहीं थी. शक्ति दुबे ने की ETV Bharat से बात. (Photo Credit: ETV Bharat) सवाल: इतनी बड़ी खुशखबरी, सबसे पहले कैसे पता चला सफलता के बारे में? जवाब: मैंने खुद ही रिजल्ट देखा था. सुबह से ही टेलीग्राम चैनल चेक कर रही थी. जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ, मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया. इसमें पहला नाम खुद का देखकर सहसा विश्वास ही नहीं हुआ. इसके बाद मैंने अपने पापा और मम्मी को फोन किया और उन्हें बताया. पापा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था. पूछा कि रैंक किसने बताई. मैंने कहा कि रिजल्ट में रैंक रहता है. इसके 10 मिनट बाद पापा का दोबारा फोन आया और पूछा कि सही से देखा है कि नहीं? मैंने कहा, हां पापा देखा है. मेरा ही नाम ही पहले नंबर पर है. मैंने यूपीएससी टॉप कर लिया है. इसके बाद सभी की खुशी का ठिकाना नही रहा. सवाल: मां के आप काफी करीब हैं. रिजल्ट के बाद उनका क्या रिएक्शन था? जवाब: जब कई सालों की मेहनत हो, तो वो आंसू बनकर ही निकलता है. हमारे साथ उन्होंने देखा है, मेरा स्ट्रगल. हम जानते हैं, कि मेरे पीछे उनकी क्या और कितनी मेहनत रही है. अपनी रातों की नींद भूलकर वो मेरे साथ रहीं. ऐसे में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता. सवाल: आपके मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहे? जवाब: राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध. सवाल: आपने पढ़ाई साइंस बैकग्राउंड से की और विषय ह्यूमैनिटीज से चुने ऐसा क्यों? जवाब: हमने जिस विषय में ग्रेजुएशन और पीजी किया है, वो सिविल सेवा के लिए उपलब्ध नहीं है. इसीलिए यह विषय हमें अपनी रुचि के अनुसार चुनना पड़ा. सवाल: इंटरव्यू में आपसे कौन-कौन से सवाल पूछे गए? कोई ऐसा सवाल जो टफ लगा? जवाब: सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार में ज्यादातर प्रश्न डिटेल एप्लीकेशन फार्म (DAF) से ही पूछे जाते हैं. यह सवाल आपकी पढ़ाई, हॉबीज के बारे में पूछे जाते हैं. मैं प्रयागराज की रहने वाली हूं, लिहाजा मुझसे प्रयागराज के बारे में, महाकुंभ के बारे में, क्राउड मैनेजमेंट, इंडिया-चाइना रिलेशन, इंडिया-नेपाल रिलेशन, इंडिया-पाकिस्तान रिलेशन के बारे में सवाल पूछे गए. मंडल सिद्धांत और मेरी हॉबीज के बारे में सावाल किए गए. इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में सवाल किए गए. मैं लिखती हूं, तो उसको लेकर भी सवाल किए गए. उन्होंने मेरी लिखी कविता की कुछ लाइनें भी सुनाने को कहा. इंटरव्यू के दौरान एक सवाल मुझे काफी कठिन लगा था. उससे मैं थोड़ा नर्वस हुई थी. यह सवाल था कि मंडल सिद्धांत को इंडिया-चाइना और इंडिया-नेपाल पर अप्लाई करके दिखाइए. इसके जवाब में मैंने बोर्ड से कहा था, कि ये एक्सेप्शन हो सकता है. मुझे इस पर और अध्ययन करने की जरूरत है. सवाल: आपका अब फ्यूचर प्लान क्या है? जवाब: अभी तक पढ़ाई करना और चयनित होना हमारा लक्ष्य था. अब मेरी प्राथमिकता है, कि मुझे आगे जो भी जिम्मेदारियां और भूमिका मिले, उन्हें अच्छे से निभाऊं. अधिक से अधिक सीखूं. सवाल: जो अभ्यर्थी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए थे, पर चयनित नहीं हुए, उनके लिए क्या सक्सेस मंत्रा है? जवाब: मैं भी पिछले 4 साल से उसी पोजीशन में थी. असफल हो रही थी. तो मैं जान सकती हूं, कि असफल होने पर कैसा लगता है. मैं केवल यही कहूंगी, कि सबने बराबर मेहनत की थी, पर कभी-कभी थोड़ा लक भी काम करता है. अगर अटेम्प्ट है, तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है. नए जोश और जुनून से फिर से तैयारी में जुट जाएं. अपना बेस्ट दें, सफलता आपकी राह देख रही है. देश में गूंजी प्रयागराज की 'शक्ति', लौटाया पुराना गौरव: कभी आईएएस की फैक्ट्री कहे जाने वाले प्रयागराज का दशकों पुराना सूखा प्रयागराज की बेटी शक्ति ने खत्म किया है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ ही साथ प्रयागराज का पुराना गौरव भी वापस कराया. सिविल पुलिस में दरोगा के पद पर प्रयागराज में तैनात देवेंद्र दुबे की बेटी शक्ति ने 5वें प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा टॉप की है. शक्ति दुबे ने बताया कि बचपन में पिता को कड़ी मेहनत करता देखकर उन्होंने मन में ठान लिया था, कि एक दिन आपकी बिटिया अफसर जरूर बनेगी. 44 साल पहले प्रदीप शुक्ला ने किया था टॉप: इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र रहे प्रदीप शुक्ला ने सिविल सेवा परीक्षा 1981-82 में टॉप किया था. इसके बाद से अब तक किसी अन्य प्रतियोगी के खाते में सिविल सर्विसेज की परीक्षा टॉप करने का गौरव नहीं जुड़ा. सीसैट लागू होने के बाद हिंदी बेल्ट के प्रतियोगियों के रिजल्ट गिरते रहे. 1981-82 में ही प्रदीप शुक्ला के सहपाठी एके विश्नोई को दूसरी रैंक मिली थी. दोनों अमर नाथ झा छात्रावास में रहते थे. प्रदीप शुक्ला भौतिकी में शोध कर रहे थे. इलाहाबद विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के शोधार्थी रहे भूपेंद्र सिंह को सिविल सेवा में दूसरा स्थान मिला था. इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर जया कपूर ने बताया कि 2009 में सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे प्रो. सीएस सहाय की बेटी इवा सहाय को तीसरी रैंक मिली थी. इवा सहाय के बाद एक बार फिर 2017 बैच में प्रयागराज के जार्जटाउन की रहने वाली आरके पांडेय की बेटी सौम्या पांडेय ने चौथी रैंक हासिल की थी. सौम्या ने मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान से बीटेक किया था. सौम्या ने संस्थान में गोल्ड मेडल हासिल किया था. सौम्या ने मुख्य परीक्षा भूगोल विषय के साथ दी थी. सौम्या की मां साधना पांडेय स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं. सौम्या पांडेय ने भूगोल के प्रोफेसर एसएस ओझा से मार्गदर्शन लिया था. 2017 बैच में प्रयागराज के अभिलाष मिश्रा ने पांचवीं रैंक हासिल की. इसके बाद बीबीएस इंटर कॉलेज के अनुभव सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा 2018 में आठवीं रैंक हासिल कर शहर का मान पढ़ाया था. यह भी पढ़ें: UPSC Result ; IAS बने अभी जैन की कहानी; पहले डाक अधिकारी, फिर लगातार असफलता, पांचवें प्रयास में पाई 34वीं रैंक यह भी पढ़ें: 1,2,3,4 नहीं...5वें प्रयास में कैसे IAS टॉपर बनीं शक्ति दुबे; मां-पिता बोले- वह हमेशा क्लास में टॉप करती रही

