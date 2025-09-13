ETV Bharat / state

कन्नौज के आनंद भवन पैलेस में शुरू हुआ यूपी का पहला लग्जरी हेरिटेज होमस्टे, इत्रों के नाम पर बने हैं छह सुइट

अमा स्टेज एंड ट्रेल्स के सहयोग से आनंद भवन पैलेस को लक्जरी हेरिटेज होमस्टे के रूप में बदला गया है.

प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम ने फीता काटा.
प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम ने फीता काटा. (फोटो सोर्स; कन्नौज प्रशासन.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 9:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इत्र नगरी कन्नौज के तिर्वा स्थित ऐतिहासिक आनंद भवन पैलेस को राज्य के पहले लक्जरी हेरिटेज होमस्टे के रूप में लॉन्च किया है. यह अनोखी पहल इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के अमा स्टेज एंड ट्रेल्स ब्रांड के सहयोग से की गई है. खास बात यह है कि आनंद भवन पैलेस अब अमा के राष्ट्रीय पोर्टफोलियो में शामिल 150वां विरासत बंगला बन गया है. इससे कन्नौज को न केवल अनुभवात्मक पर्यटन की नई पहचान मिलेगी, बल्कि पर्यटक यहां विरासत, इत्र और आतिथ्य का अद्वितीय संगम अनुभव कर पाएंगे.

पिछले साल 13 लाख से अधिक पर्यटक कन्नौज पहुंचे : 1929 में निर्मित और पांच एकड़ में फैला आनंद भवन पैलेस ज़मींदारी युग की यादें ताजा करता है. दिग्विजय नारायण सिंह के स्वामित्व वाला यह पैलेस कन्नौज रेलवे स्टेशन से मात्र चार किलोमीटर तथा लखनऊ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 136 किलोमीटर दूर स्थित है. वर्ष 2024 में कन्नौज में 13,04,754 पर्यटक पहुंचे. ऐसे में यह नया होमस्टे क्षेत्र में पर्यटन को और गति देने देगा.

बनाए गए हैं 6 सुइट : आनंद भवन पैलेस में कन्नौज के इत्रों से प्रेरित छह हेरिटेज सुइट बनाए गए हैं- जैस्मिन, पैचौली, ऊद, नेरोली, गुलाब और बख़ूर. यह लग्जरी हेरिटेज होमस्टे मेहमानों को फार्म-टू-टेबल स्थानीय भोजन, नेपाली स्वादों के साथ डिनर और खुले आसमान के नीचे बारबेक्यू नाइट जैसे विशेष पाक अनुभव प्रदान करता है. इसके अलावा पर्यटकों के लिए स्विमिंग पूल में विश्राम, विंटेज गेम्स रूम में बिलियर्ड्स, लाख बहोसी बर्ड सेंचुरी में बर्ड वॉचिंग और कन्नौज की अत्तर परंपरा को समझने के लिए गाइडेड टूर जैसी गतिविधियां भी उपलब्ध हैं.

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा : उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है. कन्नौज का आनंद भवन पैलेस इसका जीता-जागता उदाहरण है कि किस तरह राज्य की धरोहर संपत्तियों को संरक्षित कर सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है.

विरासत को सहेजने मे योगदान दें : प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम ने कहा कि कन्नौज इत्र नगरी के रूप में विश्व विख्यात है. पिछले वर्ष यहां 13 लाख से अधिक पर्यटक आए. आनंद भवन पैलेस के हेरिटेज होमस्टे बनने से पर्यटन को नया आयाम मिलेगा. प्रदेश के हेरिटेज संपत्ति मालिकों से अपील है कि वे सरकार के साथ मिलकर विरासत को सहेजने में योगदान दें. ऐसे प्रयास न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं, बल्कि पर्यटकों को अविस्मरणीय अनुभव भी प्रदान करते हैं.

निदेशक इको-टूरिज्म प्रखर मिश्रा ने कहा, उत्तर प्रदेश में अनेक ज़मींदारी घर, हवेलियां और महल हैं, जिन्हें व्यावसायिक होटल में नहीं बदला जा सकता, लेकिन वे हेरिटेज स्पेस के रूप में अपार संभावनाएं रखते हैं. आनंद भवन पैलेस इसका उदाहरण है, जहां इन ऐतिहासिक संपत्तियों को लग्जरी होमस्टे में बदलकर उनकी आत्मा को बनाए रखते हुए यात्रियों को इतिहास और संस्कृति का असली अनुभव दिया जा सकता है.

यह भी पढ़ें : बुलंदशहर में छत पर सो रहे हलवाई की गला रेतकर हत्या, ड्रेनेज पाइप से खून बहता मां ने देखा, शव देख पत्नी हुई बेहोश

For All Latest Updates

TAGGED:

KANNAUJ NEWSUP FIRST LUXURY HERITAGE HOMESTAYANAND BHAWAN PALACE OF KANNAUJयूपी का पहला लग्जरी होमस्टेKANNAUJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.