लखनऊ में तैयार हुआ यूपी का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल, तीन देशों के हिंदू मंदिरों की दिखेगी झलक, काली मिट्टी से बनी है देवी प्रतिमा

जानकीपुरम सेक्टर ई में तैयार सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 22, 2025 at 7:42 PM IST | Updated : September 22, 2025 at 8:46 PM IST

लखनऊ : शारदीय नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो गया है. अगले नौ दिनों तक देशभर में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाएगी. राजधानी लखनऊ में भी दुर्गा पूजा की धूम है. जानकीपुरम सेक्टर ई के दुर्गा पार्क में इस बार यूपी का सबसे बड़ा पंडाल बनाया गया है. इस पंडाल को तीन देशों की शैली में तैयार किया गया है. पंडाल दो लाख वर्ग फीट के विशाल क्षेत्र में बना है. उत्सव दुर्गा पूजा समिति का दावा है कि यह पंडाल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल है. पंडाल के अंदर का नजारा अमेरिका के न्यू जर्सी के स्वामीनारायण मंदिर की तरह है. बाहर की डिजाइन थाईलैंड के बौद्ध मंदिर की तर्ज पर तैयार किया गया है. पंडाल में भारतीय मंदिर की झलक भी दिखेगी. समिति के चीफ ऑर्गेनाइजर सौरभ बंदोपाध्याय ने बताया कि दुर्गा पंडाल को तीन देशों की शैली को मिलकर बनाया गया है. पंडाल दो लाख वर्ग फीट के विशाल क्षेत्र में बना है. (Video Credit; ETV Bharat) 115 फीट ऊंचा है परकोटा : उन्होंने बताया, हर बार देश में दुर्गा पंडाल को किसी बड़े हिंदू मंदिर की आकृति में तैयार किया जाता है. इस बार हमने देश के बाहर स्थित सबसे बड़े हिंदू मंदिर की झलक पंडाल में तैयार करवाया है. दुर्गा पूजा महोत्सव में आने वाले लोगों को पंडाल में परकोट के तौर पर थाईलैंड के बौद्ध मंदिर का डिजाइन बनाया गया है. यह परकोटा करीब 115 फीट ऊंचा है.

राम दरबार का भी होगा दर्शन : सौरभ बंदोपाध्याय ने बताया कि पंडाल में प्रवेश करेंगे तो उसका आर्किटेक्चर अमेरिका के न्यू जर्सी में हिंदुओं के सबसे बड़े श्री नारायण स्वामी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है. पंडाल में श्री राम दरबार की अनुभूति के साथ मां दुर्गा के दर्शन श्रद्धालुओं को मिलेंगे. पंडाल के अंदर अमेरिका के न्यू जर्सी के स्वामीनारायण मंदिर की झलक देखने को मिलती है. (Photo Credit; ETV Bharat) 3 अगस्त से बनना शुरू हुआ पंडाल : सौरभ बंदोपाध्याय ने बताया, पंडाल दो लाख स्क्वायर फीट एरिया में 115 फीट चौड़े और 100 फीट गहराई में तैयार किया गया है. परकोटा 112 फीट ऊंचा है. पंडाल में 16 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होगी. दो लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में एक लाख वर्ग फीट में पूजन, 65000 वर्ग फीट में फन जोन का निर्माण किया जा रहा है. 16 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा रखी गई है. (Photo Credit; ETV Bharat) काली मिट्टी से बनाई गई है प्रतिमा : उन्होंने बताया कि नवरात्र के पहले दिन 22 सितंबर को पंडाल श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है. इसमें पूजा 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा. 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक मां लक्ष्मी का पूजन होगा. इसके बाद इसका विसर्जन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा काली मिट्टी से तैयार किया गया है. उनके वस्त्र भी मिट्टी के बनाए गए हैं जो पर्यावरण को अनुकूल है. 65000 वर्ग फीट में फन जोन का निर्माण किया गया है. (Photo Credit; ETV Bharat) पंडाल का दो करोड़ का बीमा : उन्होंने बताया कि पंडाल को बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से 58 कारीगरों की टीम लगी हुई है. इसके निर्माण में 50 लाख रुपए से अधिक का खर्च आया है. आयोजन समिति ने इस पूरे पूजा पंडाल का दो करोड़ का बीमा भी कराया है. यह भी पढ़ें : नवरात्र 2025; शैलपुत्री के दर्शन को मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, संभल के श्रीकल्कि धाम पहुंचे राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल

