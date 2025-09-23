ETV Bharat / state

डीएवी पब्लिक स्कूल के शिक्षकों का हंगामा, प्रिंसिपल पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप

दंतेवाड़ा : बचेली के डीएवी पब्लिक स्कूल में शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया. शिक्षकों ने स्कूल की प्रिंसिपल चेतना शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शिक्षकों का आरोप है कि प्रिंसिपल चेतना शर्मा शिक्षकों को मानसिक रुप से प्रताड़ित कर रही हैं.शिक्षकों ने एकजुट होकर प्रिंसिपल को तत्काल स्कूल से हटाने की मांग की है.



NMDC प्रबंधन से हो चुकी है शिकायत : शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने पहले भी इस मामले को लेकर एनएमडीसी प्रबंधन को शिकायत पत्र सौंपा था. लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई. कार्रवाई नहीं होने से नाराज शिक्षकों ने सामूहिक रूप से प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया है.शिक्षकों का आरोप है कि प्रिंसिपल मैडम के कारण स्कूल का माहौल पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है. एक शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल ने सिर्फ आई कॉन्टेक्ट नहीं होने पर उन्हें बेइज्जत किया.साथ ही साथ ट्रांसफर कराने और नौकरी से निकलवाने की भी धमकी दी.