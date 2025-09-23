डीएवी पब्लिक स्कूल के शिक्षकों का हंगामा, प्रिंसिपल पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप
दंतेवाड़ा के बचेली डीएवी पब्लिक स्कूल में शिक्षकों ने प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2025 at 4:51 PM IST
दंतेवाड़ा : बचेली के डीएवी पब्लिक स्कूल में शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया. शिक्षकों ने स्कूल की प्रिंसिपल चेतना शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शिक्षकों का आरोप है कि प्रिंसिपल चेतना शर्मा शिक्षकों को मानसिक रुप से प्रताड़ित कर रही हैं.शिक्षकों ने एकजुट होकर प्रिंसिपल को तत्काल स्कूल से हटाने की मांग की है.
NMDC प्रबंधन से हो चुकी है शिकायत : शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने पहले भी इस मामले को लेकर एनएमडीसी प्रबंधन को शिकायत पत्र सौंपा था. लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई. कार्रवाई नहीं होने से नाराज शिक्षकों ने सामूहिक रूप से प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया है.शिक्षकों का आरोप है कि प्रिंसिपल मैडम के कारण स्कूल का माहौल पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है. एक शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल ने सिर्फ आई कॉन्टेक्ट नहीं होने पर उन्हें बेइज्जत किया.साथ ही साथ ट्रांसफर कराने और नौकरी से निकलवाने की भी धमकी दी.
प्रिंसिपल मैडम ने पर्सनल इश्यू को उठाकर मेरी बेइज्जती की है. विरोध करने पर कहती है कि तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगी और सीआर खराब कर दूंगी.इस तरह की बातें प्रिंसिपल मैडम करती हैं. प्रिंसिपल के रवैये से स्कूल का माहौल खराब हो रहा है. शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है.जब तक प्रिंसिपल को पद से नहीं हटाया जाता, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे- प्रदर्शनकारी शिक्षक
डीईओ ने दिए जांच के आदेश : ईटीवी भारत ने शिक्षकों के प्रदर्शन पर प्रिंसिपल चेतना शर्मा का पक्ष जानना चाहा.लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. वहीं इस पूरे मामले की जानकारी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को भी दी गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीईओ एसके एम्बेसडर ने तुरंत जांच टीम गठित की है. जो जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट डीईओ को सौंपेगी.जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
छत्तीसगढ़ के द्रोणाचार्य: नक्सल प्रभावित इलाके में ITBP जवान महंतो दे रहे आर्चरी की ट्रेनिंग, कई मेडल पर बच्चे लगा रहे 'निशाना'
शिक्षक दिवस: देश की सेवा के बाद गांव के बच्चों का भविष्य संवार रहे, रिटायर्ड फौजी से गुरुजी बनने का सफर
नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी