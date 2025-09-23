ETV Bharat / state

डीएवी पब्लिक स्कूल के शिक्षकों का हंगामा, प्रिंसिपल पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप

दंतेवाड़ा के बचेली डीएवी पब्लिक स्कूल में शिक्षकों ने प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोला है.

UPROAR TEACHERS
डीएवी पब्लिक स्कूल के शिक्षकों का हंगामा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दंतेवाड़ा : बचेली के डीएवी पब्लिक स्कूल में शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया. शिक्षकों ने स्कूल की प्रिंसिपल चेतना शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शिक्षकों का आरोप है कि प्रिंसिपल चेतना शर्मा शिक्षकों को मानसिक रुप से प्रताड़ित कर रही हैं.शिक्षकों ने एकजुट होकर प्रिंसिपल को तत्काल स्कूल से हटाने की मांग की है.


NMDC प्रबंधन से हो चुकी है शिकायत : शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने पहले भी इस मामले को लेकर एनएमडीसी प्रबंधन को शिकायत पत्र सौंपा था. लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई. कार्रवाई नहीं होने से नाराज शिक्षकों ने सामूहिक रूप से प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया है.शिक्षकों का आरोप है कि प्रिंसिपल मैडम के कारण स्कूल का माहौल पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है. एक शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल ने सिर्फ आई कॉन्टेक्ट नहीं होने पर उन्हें बेइज्जत किया.साथ ही साथ ट्रांसफर कराने और नौकरी से निकलवाने की भी धमकी दी.

डीएवी पब्लिक स्कूल के शिक्षकों का हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रिंसिपल मैडम ने पर्सनल इश्यू को उठाकर मेरी बेइज्जती की है. विरोध करने पर कहती है कि तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगी और सीआर खराब कर दूंगी.इस तरह की बातें प्रिंसिपल मैडम करती हैं. प्रिंसिपल के रवैये से स्कूल का माहौल खराब हो रहा है. शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है.जब तक प्रिंसिपल को पद से नहीं हटाया जाता, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे- प्रदर्शनकारी शिक्षक

Uproar teachers in DAV Public School
प्रिंसिपल पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Uproar teachers in DAV Public School
शिक्षकों ने डीईओ से की शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डीईओ ने दिए जांच के आदेश : ईटीवी भारत ने शिक्षकों के प्रदर्शन पर प्रिंसिपल चेतना शर्मा का पक्ष जानना चाहा.लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. वहीं इस पूरे मामले की जानकारी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को भी दी गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीईओ एसके एम्बेसडर ने तुरंत जांच टीम गठित की है. जो जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट डीईओ को सौंपेगी.जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.


छत्तीसगढ़ के द्रोणाचार्य: नक्सल प्रभावित इलाके में ITBP जवान महंतो दे रहे आर्चरी की ट्रेनिंग, कई मेडल पर बच्चे लगा रहे 'निशाना'

शिक्षक दिवस: देश की सेवा के बाद गांव के बच्चों का भविष्य संवार रहे, रिटायर्ड फौजी से गुरुजी बनने का सफर

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

For All Latest Updates

TAGGED:

DAV PUBLIC SCHOOLPRINCIPAL ACCUSEDडीएवी पब्लिक स्कूलएनएमडीसीUPROAR TEACHERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.