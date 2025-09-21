ETV Bharat / state

मेरठ में गुर्जर समाज की महापंचायत रोकने पर हंगामा; भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, कई हिरासत में

दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव में रविवार को बुलाई गई थी महापंचायत.

मेरठ में पुलिस बल तैनात
मेरठ में पुलिस बल तैनात
मेरठ : दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव में रविवार को बुलाई गई गुर्जर महापंचायत को लेकर हंगामा हो गया. परमिशन नहीं लिए जाने पर पुलिस ने उन्हें रोका तो हंगामा बढ़ गया. इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया गया. पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है.

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे. कुछ लड़कों ने पुलिस पर पत्थर बरसाये. उन्होंने बताया कि कुछ लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती.

पुलिस के मुताबिक, 12 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन गांव के अंदर पंचायत में शामिल होने के लिए काफी युवा एकत्र हो गये. इसी दौरान उन्हें गांव के बाहर रोका गया तो गुस्साई भीड़ ने नारेबाजी करते हुए फ्लाईओवर के नीचे प्रदर्शन शुरू कर दिया. वार्ता के दौरान कुछ युवकों ने मुंह पर कपड़े लपेटकर पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिये. जिसके बाद पुलिस ने लाठी फटकारकर उन्हें वहां से खदेड़ा. पुलिस ने दस से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है.



राष्ट्रीय गुर्जर समाज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी गुर्जर समेत कई नेताओं का आरोप है कि गुर्जर समाज ने हमेशा देश की आजादी से लेकर तमाम स्तर पर सेवा की. जरूरत पड़ने पर जान तक दी है, लेकिन उनके साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है. उन्होंने बताया कि पुलिस लाइन में 20 से अधिक गुर्जर समाज के लोग हैं. अधिकारियों से बातचीत हो रही है.


यह था मामला : मेरठ जिले के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक बोर्ड को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी. इस मुद्दे को लेकर गुर्जर समाज के नेताओं ने रविवार को दादरी में स्वाभिमानी पंचायत का ऐलान किया था. हालांकि जिले के अफसर का कहना है कि इस पंचायत के लिए कोई किसी तरह की परमिशन नहीं दी गई थी और न हीं कोई परमिशन दी गई थी. गुर्जर समाज ने रविवार को जो पंचायत बुलाई थी, इसमें मेरठ के अलावा सहारनपुर, नोएडा, मुजफ्फरनगर जिलों से गुर्जर समाज नेता पहुंचे थे. इसमें गुर्जरों के हक, टिकटों में भागीदारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर पंचायत बुलाने की बात कही गई थी.

यह भी पढ़ें : कौन हैं सम्राट मिहिर भोज? जिनके लिए गुर्जर समाज ने खोला मोर्चा; क्यों फाड़े जा रहे पोस्टर

