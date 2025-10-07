ETV Bharat / state

DTC से 467 बस मार्शलों को हटाए जाने पर हंगामा: डीटीसी यूनियन का विरोध तेज, जानिए क्यों हुआ ऐसा ?

डीटीसी ने यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा में लगे 467 बस मार्शलों को सेवा से हटा दिया.

DTC से 467 बस मार्शलों को हटाए जाने पर हंगामा
DTC से 467 बस मार्शलों को हटाए जाने पर हंगामा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 7, 2025 at 2:32 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) व दिल्ली पुलिस की आंतरिक जांच के बाद 467 होम गार्ड्स को बस मार्शल की सेवा से हटाने के फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. जांच में फर्जी दस्तावेज व आपराधिक पृष्ठभूमि के आरोपों पर हटाए गए इन कर्मचारियों को लेकर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने विरोध शुरू कर दिया है. यूनियन का कहना है कि बड़ी संख्या में होम गार्ड्स निर्दोष हैं, जिन्हें केवल पते में बदलाव या आधार कार्ड के एड्रेस अपडेट न होने की वजह से गलत ठहराया गया. जिनके खिलाफ केस दर्ज हुए थे उनमें ज्यादातर को कोर्ट से निर्दोष करार दिया जा चुका है.

वहीं, डीटीसी का कहना है कि कोर्ट से एनओसी लाने वाले होम गार्ड्स को दोबारा बस मार्शल की सेवा में रखने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है. डीटीसी ने हाल ही में दिल्ली पुलिस के साथ एक आंतरिक जांच के बाद 464 मार्शलों को सेवा से हटाया था.

डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक, जांच में पाया गया कि करीब 82 मार्शलों का आपराधिक रिकॉर्ड है, जबकि 393 ने फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी के आधार पर नौकरी हासिल की थी. इन सभी को बस मार्शल की सेवा से हटाकर उनके मूल विभाग निदेशालय (होम गार्ड) में वापस भेज दिया गया है. डीटीसी के डिप्टी सीजीएम (पीआर) अमन देव छिकारा ने बताया था कि यह कदम यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. उन्होंने कहा कि बसों में तैनात मार्शल सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं. ऐसे में जिनका रिकॉर्ड ही संदिग्ध है, उन्हें सेवा में रखना उचित नहीं है.

DTC से 467 बस मार्शलों को हटाए जाने पर हंगामा: एड्रेस बदलने की वजह से फंसे सैकड़ों निर्दोष
DTC से 467 बस मार्शलों को हटाए जाने पर हंगामा: एड्रेस बदलने की वजह से फंसे सैकड़ों निर्दोष (ETV Bharat)

मामले में होमगार्डस का पक्ष: बस मार्शल की ड्यूटी से हटाए गए होमगार्ड संजय शर्मा ने बताया कि होमगार्ड विभाग ने पता बदलने के बाद विभाग को जानकारी न देने पर नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया. होमगार्डस ने बताया किया कि वेतन न मिलने के कारण उन्होंने पता बदला. कुछ ने बताया कि दस्तावेज में मिसप्रिंट की गड़बड़ी है. इसके बाद इन गड़बड़ियों को दूर करने के बाद फिर से गोपनीय तरीके से जांच हुई, जिसमें पड़ोसियों से भी पूछताछ हुई. तब 393 में से 341 को सही पाया गया. अन्य होमगड्स पर अपराधिक मामले पाए गए. 66 होमगार्डस को दिल्ली पुलिस, डीटीसी व दिल्ली सरकार के गठित बोर्ड से क्लीन चिट दे दी गई. कुल 407 निर्दोष पाए गए.

बोर्ड की तरफ से 407 होमगार्डस की सेवा बहाल करने के आदेश हुए, लेकिन आरोप है कि डीटीसी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया. इस मामले में कर्मचारियों ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अधिकारियों से मुलाकात की तो अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली स्पेशल सेल की तरफ से अभी कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है. जब पत्र प्राप्त हो जाएगा तो नौकरी बहाल कर देंगे. होमगार्ड संजय सिंह के मुताबिक, दिल्ली स्पेशल सेल की ईमेल के जरिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेज दी गई है लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक होमगार्ड को नौकरी बहाल नहीं की गई है.

डीटीसी ने यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा में लगे 467 बस मार्शलों को सेवा से हटा दिया. (ETV Bharat)

यूनियन भी विरोध में आया सामने: डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन और बस मार्शल से हटाए गए होम गार्ड्स ने इस कार्रवाई को एकतरफा बताया है. डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने कहा कि कई बार डीटीसी की तरफ से बस मार्शलों को 6 से 8 महीने तक वेतन नहीं मिलता है. ऐसे में उन्हें आर्थिक संकट के कारण सस्ते मकान में शिफ्ट होना पड़ा, जिससे उनका पता और आधार कार्ड का एड्रेस बदल गया. वेरिफिकेशन के दौरान जब पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पुराने पते पर जांच की, तो वे वहां नहीं मिले. इसी वजह से उन्हें फर्जी या गलत दस्तावेज वाला मान लिया गया. दावा है कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या बहुत बड़ी है जो निर्दोष हैं, केवल एड्रेस बदलने के कारण उन्हें हटाया गया. कुछ ही होमगार्डस ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामला था. बाकी सभी निर्दोष पाए गए. कई को कोर्ट से बेकसूर करार दिया गया है लेकिन उनकी स्थिति की समीक्षा नहीं की गई.

क्या कहते हैं डीटीसी के अधिकारी: इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीजीएम (पीआर) अमन देव छिकारा ने कहा कि जिन लोगों के पास कोर्ट से एनओसी है और वे जांच में निर्दोष पाए गए हैं, उन्हें दोबारा सेवा में रखने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. लेकिन जिनके खिलाफ आपराधिक प्रवृत्ति या फर्जीवाड़ा साबित हुआ है, उन्हें वापस बस मार्शल की पद पर नहीं लिया जाएगा. बस मार्शलों की सैलरी प्रक्रिया में कभी-कभी देरी होती है, क्योंकि कई डिपो से डेटा देर से मिलता है. अब इस प्रणाली में सुधार हुआ है, जिससे भुगतान समय पर हो सके.

