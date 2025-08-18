ETV Bharat / state

राजकीय पॉलिटेक्निक बॉयज कॉलेज में जन्माष्टमी कार्यक्रम पर बवाल, ABVP का प्रदर्शन - JANMASHTAMI FESTIVAL IN RANCHI

जन्माष्टमी के अवसर पर राजकीय पॉलिटेक्निक बॉयज कॉलेज रांची में अश्लील डांस कराने का आरोप है. जिसको लेकर ABVP के सदस्यों ने धरना दिया.

Janmashtami festival in Ranchi
विरोध प्रदर्शन करते ABVP के सदस्य (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2025 at 4:52 PM IST

रांची: करबला चौक स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक बॉयज कॉलेज में जन्माष्टमी उत्सव के दौरान हुए विवादित कार्यक्रम को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के सदस्यों ने सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. संगठन का आरोप है कि जन्माष्टमी जैसे धार्मिक अवसर पर कॉलेज परिसर में अश्लील डांस का आयोजन हुआ, जो आस्था और परंपरा का अपमान है.

प्रिंसिपल के चैंबर में धरना

ABVP के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कॉलेज पहुंचे और प्रिंसिपल के चैंबर को ही आंदोलन स्थल बना दिया. संगठन के महामंत्री तुषार दुबे ने कहा कि कॉलेज प्रशासन की सहमति के बिना इस तरह का आयोजन संभव नहीं हो सकता. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर धार्मिक पर्व पर पार्टी और डांस की अनुमति किसने दी.

बयान देते प्रिंसिपल और ABVP के महामंत्री (Etv Bharat)

छात्रों ने स्पष्ट मांग रखी कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. यदि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता तो प्रिंसिपल मोहम्मद रहमान को पद छोड़ना होगा. प्रदर्शन के दौरान छात्र नारेबाजी करते हुए लगातार कार्रवाई की मांग करते रहे.

प्रबंधन ने पल्ला झाड़ा

वहीं कॉलेज प्रबंधन ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है. प्रिंसिपल मोहम्मद रहमान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जन्माष्टमी के दिन कॉलेज बंद था, मुझे इस आयोजन की कोई जानकारी नहीं है. उनका कहना था कि यदि कार्यक्रम हुआ भी है तो वह अनाधिकृत तरीके से हुआ होगा.

लेकिन छात्र संगठन का आरोप है कि इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पहले से ही कॉलेज प्रबंधन की ओर से सहमति दी गई थी. ऐसे में यह कहना गलत है कि कॉलेज प्रशासन अनभिज्ञ था.

ABVP कार्यकर्ताओं ने करीब घंटे भर तक कॉलेज परिसर में धरना जारी रखा. इस दौरान प्रिंसिपल से कई बार बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन संगठन इस बात पर अडिग रहा कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा.

माहौल तनावपूर्ण

कॉलेज परिसर में छात्रों और प्रबंधन के बीच टकराव की स्थिति बनी रही. कई छात्रों ने कहा कि धार्मिक आयोजनों की आड़ में अशोभनीय कार्यक्रम आयोजित करना सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ है. वहीं, प्रबंधन लगातार यही दोहराता रहा कि उन्हें आयोजन की जानकारी नहीं थी.

जांच की मांग

ABVP ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा. संगठन ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जा सके.

