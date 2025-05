ETV Bharat / state

कांग्रेस कार्यालय में ताले को लेकर बवाल, पूर्व विधायक रणजीत रावत और समर्थकों की पुलिस से झड़प - RAMNAGAR CONGRESS OFFICE

पुलिस और कांग्रेसियों की बीच झड़प ( फोटो- ETV Bharat )

Published : May 12, 2025 at 2:38 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 2:59 PM IST

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में रानीखेत रोड पर स्थित कांग्रेस कार्यालय फिर से सुर्खियों में आ गया है. इस बार कार्यालय में ताला लगाने को लेकर बवाल हुआ है. कार्यालय में दूसरे पक्ष की ओर से ताला लगाए जाने की सूचना पर कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे. जहां उन्होंने अपने पुराने ताले वापस लगवाए. इसी बीच भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर पहुंच गया. जिस पर रणजीत रावत और समर्थकों की पुलिस से झड़प हो गई. पूर्व विधायक ने इस मामले में पुलिस प्रशासन पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत का कहना है कि 'सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि कांग्रेस कार्यालय के गेट पर लगे उनके ताले को तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति ने नए ताले लगा दिए हैं. इस सूचना पर वो मौके पर पहुंचे और अपने पुराने ताले वापस लगवाए, लेकिन इसके तुरंत बाद भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंच गया.' पूर्व विधायक रावत ने दावा किया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कहा कि 'कार्यालय के अंदर कुछ लोग बंद हैं, इस पर कांग्रेस नेताओं ने जवाब दिया कि यह कार्यालय उनका है और अंदर कोई भी उनका व्यक्ति मौजूद नहीं है.' कांग्रेस कार्यालय में ताले को लेकर बवाल (वीडियो- ETV Bharat)

