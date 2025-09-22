ETV Bharat / state

बढ़े बिजली बिल को लेकर हंगामा, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का सड़क पर बैठकर प्रदर्शन

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने हाफ बिजली बिल योजना के बंद होने का विरोध किया है.बढ़े बिजली बिल के विरोध में क्रांति सेना ने प्रदर्शन किया.

बढ़े बिजली बिल को लेकर हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : September 22, 2025 at 6:10 PM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती का असर अब आम जनता पर भारी पड़ रहा है. पहले ही महंगाई से जूझ रहे लोगों को अब बिजली के बढ़े हुए बिलों का सामना करना पड़ रहा है. योजना में की गई कटौती के बाद उपभोक्ताओं के बिल 3 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं. जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का घरेलू बजट बुरी तरह गड़बड़ा गया है. इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने कलेक्टोरेट का घेराव किया और राज्य सरकार से 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना फिर से लागू करने की मांग की.


सड़क पर बैठकर प्रदर्शन : दोपहर से ही बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता घड़ी चौक में इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए कलेक्टोरेट की ओर कूच किया. कलेक्टोरेट पहुंचते ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अंदर जाने से रोक दिया. कार्यकर्ताओं को जब गेट पर ही रोका गया तो वे सड़क पर ही बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए. इस दौरान माहौल काफी गरमा गया और काफी देर तक प्रदर्शन चलता रहा.

Chhattisgarhia Kranti Sena Protest
महिलाओं ने किया प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Chhattisgarhia Kranti Sena Protest
शासन से पुरानी योजना लागू करने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गरीब और मध्यम वर्ग को राहत दी जाए : छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि योजना बंद होने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पहले जहां 400 यूनिट तक आधा बिल चुकाना पड़ता था. वहीं अब पूरा बिल देना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि मजदूर, किसान और छोटे व्यापारी वर्ग पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहे हैं और बिजली बिल ने उनकी परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है.संगठन ने सरकार से तत्काल पुराने स्वरूप में योजना लागू करने की मांग की.

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का सड़क पर बैठकर प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज की स्थिति यह हो गई है कि लोगों को यह तय करना पड़ रहा है कि घर का खर्च चलाएं या बिजली बिल भरें. कई परिवारों की आधी से ज्यादा कमाई अब बिजली के बिल में जा रही है. पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो संगठन राज्यभर में उग्र आंदोलन करेगा और सरकार को जनता की ताकत दिखाएगा- रामगुलाम ठाकुर, वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना

आने वाले समय में और बढ़ सकता है विवाद : बिजली बिल हाफ योजना छत्तीसगढ़ की राजनीति का बड़ा मुद्दा रही है. सरकार योजना में कटौती किए जाने के बाद विपक्षी दल लगातार इसे जनता के साथ धोखा करार दे रहे हैं.अब गैर-राजनीतिक संगठन भी इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं. जानकारों का मानना है कि अगर जल्द ही कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो आने वाले समय में यह विवाद और गहराएगा और सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करेगा.

