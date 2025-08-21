ETV Bharat / state

मिर्जापुर में मछली पकड़ने गए युवक की मौत पर बवाल, गाड़ियों में तोड़फोड़, झोपड़ी फूंकी, दो SI और एक सिपाही घायल - MIRZAPUR NEWS

मिर्जापुर में एक युवक को पीटकर बांध में फेंक दिया गया. डूबने से मौत हो गई. गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया.

ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, गाड़ी पलट दी.
ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, गाड़ी पलट दी. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 10:05 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 10:59 PM IST

मिर्जापुर : जारगो डैम में मछली पकड़ने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई. नाराज ग्रामीणों ने बांध में मछली पालन करने वाले ठेकेदार पर पिटाई करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया. गाड़ियों में तोड़फोड़ कर पटल दिया, झोपड़ी में आग लगा दी.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराना चाहा तो ग्रामीण और उग्र हो गए. हमले में दो सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही को भी चोट आई है. स्थिति को देखते हुए सात थाने की पुलिस और पीएसी बुला ली गई. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

ग्रामीणों ने जमकर किया बवाल. (Video Credit; ETV Bharat)

साथियों के साथ गया था मछली पकड़ने : गुरुवार को इमिलियां खुर्द का रहने वाला प्रदीप पटेल (25) पुत्र राम अक्षत उर्फ नक्कड़ अपने साथी श्याम नारायण पटेल उर्फ गुड्डू और विकास पटेल के साथ जरगो बांध में मछली पकड़ने गया था. जरगो बांध में मछली पालन का ठेका है. कटियामारी कर मछली पकड़ने की सूचना पर पहुंचे ठेकेदार के कर्मचारियों ने हॉकी से तीनों पर हमला कर दिया. इस बीच विकास भाग गया.

बांध में फेंका, डूबने से हुई मौत : आरोप है कि प्रदीप और गुड्डू को पकड़कर हॉकी से जमकर पीटा गया. प्रदीप को नाव पर लादकर बांध के बीच ले जाने लगे. गुड्डू ने भाग कर जान बचाई. ठेकेदार के लोग प्रदीप को बांध में फेंक दिया, जिससे डूबने से मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बांध से बाहर निकाला और कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

विकास ने बताया, हम लोग कटिया लगाने एक साथ गए थे. तभी ठेकेदार के आदमी आए और मारपीट करने लगे. प्रदीप खड़ा था उसे धक्का देने को बोल रहे थे. मैंने कहा- इसे धक्का मत दो, यह तैर नहीं सकता. लेकिन उन लोगों ने जबरन पानी में फेंक दिया. वह मेरे सामने ही डूबकर मर गया.

सात थानों की बुलाई गई फोर्स : बवाल बढ़ता देख अहरौरा, अदलहाट, जिगना राजगढ़, मड़िहान, पड़री और चुनार थाने की पुलिस, पीएसी फोर्स के साथ एडिशनल एसपी सिटी नीतीश कुमार, सीओ चुनार मंजरी राव, मड़िहान सीओ मुनेंद्र पाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा मौके पहुंचकर मोर्चा संभाला. ग्रामीण ठेकेदार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग करने लगे. पुलिस ने केस दर्ज कर हंगामा शांत कराया. इस दौरान एक कांस्टेबल और दो सब इंस्पेक्टर भी घायल हो गए.

ठेकेदार के कर्मचारियों से हुआ था विवाद : मिर्जापुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया कि दो लड़के मछली पकड़ने गए थे. डैम में ठेकेदार के आदमियों से झगड़ा हो गया था. एक लड़के के पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसको लेकर परिवारनों ने शिकायत दर्ज कराई है. इस प्रकरण में जो भी शामिल होगा कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की तरफ से जो भी आर्थिक मदद या सहायता होगी उसे भी तत्काल मुहैया कराया जाएगा.

